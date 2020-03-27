Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов. Сегодня нефть падает – еще утром котировки держались на уровне 26 долларов.
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Цена на нефть Brent упала ниже $25 за баррель

RT на русском27 марта в 10:06

Цены на нефть начали умеренно восстанавливаться

Интерфакс27 марта в 01:38

Цена нефти Brent упала ниже $26 за баррель

РБК27 марта в 03:41

Нефть упала ниже психологической отметки

Lenta.ru27 марта в 10:27

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАСС27 марта в 09:56

Аналитик фондового рынка объяснил, почему доллар не взлетел до 100 рублей

News.ru27 марта в 12:56

Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель

Комсомольская правда27 марта в 11:41
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В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом COVID-19 в возрасте от 76 до 86 лет, двое из них находились на искусственной вентиляции легких, сообщает столичный оперативный штаб.
Коммерсантъ 15:24
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Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Известия 11:58
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Lenta.ru 12:59
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

«Ростех» разработал противовирусный комбинезон

«Ростех» разработал противовирусный комбинезон, сообщили в пресс-службе госкомпании.
Агентство Москва 03:45
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

В МЧС предупредили, что метель в Москве продлится до вечера вторника

Интерфакс 13:55
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

"Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно, результаты третьего теста также не подтвердили инфекцию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:59
Общество

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости

В целях исполнения указа Президента РФ о нерабочей неделе Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости.
Марийская правда вчера в 03:28
Спорт

Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио

Вечерняя Москва 08:42
Общество

Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
ННТВ 10:13
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился семейным фото с Аллой Пугачевой и детьми

Отечественный телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками семейным фото, на котором он позирует в компании Аллы Пугачевой и двух детей.
Актуальные Новости 06:34
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Медик пояснил, что самодельные тканевые маски некорректно сравнивать по эффективности защиты с медицинскими, однако их применение небесполезно и обеспечивает минимальный уровень защиты.
ИА Красная Весна вчера в 03:03
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
Кино

В «Стражах Галактики 3» может погибнуть любимый персонаж фанатов

Popcornnews.ru 06:00
Футбол

Денис Глушаков: «Месси сказал: „Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика“»

Sports.ru 14:45
Общество

Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Lenta.ru 15:10
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