Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов. Сегодня нефть падает – еще утром котировки держались на уровне 26 долларов.

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

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