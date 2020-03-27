Коронавирус
Деловое.ТВЦена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов. Сегодня нефть падает – еще утром котировки держались на уровне 26 долларов.
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Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом COVID-19 в возрасте от 76 до 86 лет, двое из них находились на искусственной вентиляции легких, сообщает столичный оперативный штаб.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Общество
В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон, сообщили в пресс-службе госкомпании.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову
Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
"Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно, результаты третьего теста также не подтвердили инфекцию", - говорится в сообщении.
Общество
Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости
В целях исполнения указа Президента РФ о нерабочей неделе Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости.
Спорт
Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио
Общество
Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области
Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Общество
Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился семейным фото с Аллой Пугачевой и детьми
Отечественный телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками семейным фото, на котором он позирует в компании Аллы Пугачевой и двух детей.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Медик пояснил, что самодельные тканевые маски некорректно сравнивать по эффективности защиты с медицинскими, однако их применение небесполезно и обеспечивает минимальный уровень защиты.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Кино
В «Стражах Галактики 3» может погибнуть любимый персонаж фанатов
Футбол
Денис Глушаков: «Месси сказал: „Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика“»
Общество
Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.