Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов. Сегодня нефть падает – еще утром котировки держались на уровне 26 долларов.
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Цена нефти Brent упала более чем на 7%

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Нефть упала ниже психологической отметки

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ПРАЙМ27 марта в 11:30
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Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
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Пригожин уверен, что происходящее в российском шоу-бизнесе сложно назвать творчеством. Ведь настоящий артист – единичный товар.
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Меры за нарушение ограничений в Москве определят в ближайшие дни

«Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве будут установлены в ближайшие дни, согласно п. 23 принятого мэром указа», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря столичного мэра Гульнары Пеньковой.
RT на русском 16:09
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Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
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Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
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Москвичей обязали соблюдать дистанцию в полтора метра

Все жители Москвы с 30 марта будут обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров, находясь на улицах, в магазинах, в поездках на автотранспорте и других общественных местах.
РИА Новости 15:30
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Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном

Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
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Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 19:13
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Epic Games Store раздает бесплатно новые игры

ToDay News Ufa 27 марта в 10:03
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
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ЦСКА может купить полузащитника «Ливерпуля» Шакири

Российский футбольный клуб ЦСКА может приобрести полузащитника английского «Ливерпуля» Джердана Шакири. Об этом сообщает Football Insider.
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
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Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
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Из-за новых ограничительных мер, о которых вечером в воскресение, 29 марта, объявили власти Москвы и Московской области, «удар по бизнесу будет колоссальным», заявил РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик.
РБК 20:08
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
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Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
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Путешествия

Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
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Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

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Наука

Ученые выяснили, как хронический стресс влияет на мозг

Ученые выяснили, что во время стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен мозг человека, разрушается и в мозг могут попасть циркулирующие воспалительные белки.
Rusargument 12:17
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
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Экономика

Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.
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Песков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке

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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

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Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
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Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
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Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

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Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

В Москве на 97-м году жизни скончался писатель Юрий Бондарев, автор романа "Батальоны просят огня".
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