Коронавирус
Деловое.ТВЦена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов. Сегодня нефть падает – еще утром котировки держались на уровне 26 долларов.
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Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Здоровье
Тест на коронавирус смогут сдать все желающие жители Башкирии
Сегодня, 30 марта, на брифинге Минздрава Башкирии по вопросам профилактики коронавируса и текущей ситуации в регионе главный врач центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак сообщила, что в дальнейшем все желающие смогут сдать тест на инфекцию Covid-19.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию
Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек
Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Общество
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за коронавируса
В понедельник, 30 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Общество
Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу
«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
Общество
В России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом
В России зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Общество
Во Владимирской области зафиксировано 2 случая заражения коронавирусом
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Владимирской области подтвердили, что, по данным на 09:00, в регионе не было ни одного зараженного коронавирусом.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Политика
«Штамм X»: стало ясно, кто и как спасет мир от эпидемии
Что касается Китая — то он, по словам Гэбриел, особо цинично пытается быть хорошим, продвигая следующие тезисы: "Китай успешно сдержал коронавирус", "Китай призывает к международному сотрудничеству", "ВОЗ хвалит Китай", "Китай экономически устойчив" — и критикуя при этом США.
Общество
Правительство России утвердило список товаров первой необходимости
На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения
Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
Общество
Названа наиболее благоприятная температура для коронавируса
Политика
Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
Украине грозит дефолт, если депутаты Верховной рады откажутся одобрить законы, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.
Здоровье
Нарколог дал советы курильщикам на время изоляции
Врач-нарколог Марат Сараев рассказал, как курильщикам справиться с зависимостью во время изоляции на фоне исключения табака из списка товаров первой необходимости.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Общество
В Минздраве советуют ходить, стоять и танцевать при самоизоляции
«Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела», — отметил замминистра.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.