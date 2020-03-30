Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов. Сегодня нефть падает – еще утром котировки держались на уровне 26 долларов.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Ведомости04:10

Новости кризиса 28 марта: Центробанк потерял миллиарды долларов, россияне перестанут ездить в отпуска, каждого пятого нефтяника уволят

URA.Ru28 марта в 11:00

Цена нефти Brent опустилась ниже 23 долларов

Московский Комсомолец04:00

Цена барреля нефти Brent упала ниже 26,8 доллара

Взгляд.ру01:51

Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов

Lenta.ru02:54

Нефть марки Brent упала ниже $23

Газета.Ru03:47

Экономист прокомментировал цену на нефть Brent ниже $25 за баррель

RT на русском27 марта в 10:43
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Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Здоровье

Тест на коронавирус смогут сдать все желающие жители Башкирии

Сегодня, 30 марта, на брифинге Минздрава Башкирии по вопросам профилактики коронавируса и текущей ситуации в регионе главный врач центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак сообщила, что в дальнейшем все желающие смогут сдать тест на инфекцию Covid-19.
Горобзор.ру 05:15
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Интерфакс 05:04
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Происшествия

В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек

Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
REGNUM 05:39
Общество

В Волгоградской области введут новые ограничения из-за коронавируса

В понедельник, 30 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание.
Волжский.ру 03:56
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Общество

Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу

«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
RT на русском вчера в 13:42
Общество

В России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом

В России зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 05:02
Общество

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Lenta.ru 05:02
Общество

Во Владимирской области зафиксировано 2 случая заражения коронавирусом

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Владимирской области подтвердили, что, по данным на 09:00, в регионе не было ни одного зараженного коронавирусом.
Зебра ТВ 05:18
Политика

Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ

Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 21:36
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform вчера в 04:03
Политика

«Штамм X»: стало ясно, кто и как спасет мир от эпидемии

Что касается Китая — то он, по словам Гэбриел, особо цинично пытается быть хорошим, продвигая следующие тезисы: "Китай успешно сдержал коронавирус", "Китай призывает к международному сотрудничеству", "ВОЗ хвалит Китай", "Китай экономически устойчив" — и критикуя при этом США.
РИА Новости 01:00
Общество

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Независимый публицист вчера в 00:07
Гаджеты

Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения

Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
Красная весна вчера в 16:55
Общество

Названа наиболее благоприятная температура для коронавируса

МонаВиста вчера в 12:39
Политика

Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Украине грозит дефолт, если депутаты Верховной рады откажутся одобрить законы, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд.
Первый канал 00:05
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Общество

Эвакуированные из Вьетнама украинцы вырвались из аэропорта

VSE42.RU 05:10
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.
Piter.tv 05:37
Здоровье

Нарколог дал советы курильщикам на время изоляции

Врач-нарколог Марат Сараев рассказал, как курильщикам справиться с зависимостью во время изоляции на фоне исключения табака из списка товаров первой необходимости.
РИА Новости 05:16
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Общество

В Минздраве советуют ходить, стоять и танцевать при самоизоляции

«Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела», — отметил замминистра.
REGNUM 02:51
Происшествия

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Коммерсантъ 03:45
Общество

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Интерфакс вчера в 13:16
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