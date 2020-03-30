Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов. Сегодня нефть падает – еще утром котировки держались на уровне 26 долларов.

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Здоровье Тест на коронавирус смогут сдать все желающие жители Башкирии Сегодня, 30 марта, на брифинге Минздрава Башкирии по вопросам профилактики коронавируса и текущей ситуации в регионе главный врач центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак сообщила, что в дальнейшем все желающие смогут сдать тест на инфекцию Covid-19.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Экономика В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.

Общество Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.

Общество Во Владимирской области зафиксировано 2 случая заражения коронавирусом В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Владимирской области подтвердили, что, по данным на 09:00, в регионе не было ни одного зараженного коронавирусом.

Политика Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Происшествия В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

Гаджеты Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.

Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.

Здоровье Нарколог дал советы курильщикам на время изоляции Врач-нарколог Марат Сараев рассказал, как курильщикам справиться с зависимостью во время изоляции на фоне исключения табака из списка товаров первой необходимости.

Общество Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.