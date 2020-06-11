Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 16:32 — REGNUM Цена на североморскую нефтяну смесь марки Brent в четверг, 11 июля, ускорила падение и опустилась ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже $40

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