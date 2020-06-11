Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent вновь опустилась ниже $40
Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 16:32 — REGNUM Цена на североморскую нефтяну смесь марки Brent в четверг, 11 июля, ускорила падение и опустилась ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Lenta.ru вчера в 10:33
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино
Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение мирового спроса на газ
В текущем году мировой спрос на газ ждет рекордное падение.
Газета.Ru 10 июня в 03:37
Футбол
Капитан «Лацио» Лулич готовится завершить карьеру по окончании сезона
Капитан «Лацио» Сенад Лулич рассматривает возможность завершения карьеры по окончании сезона, сообщают в Италии.
Sport24.ru 12:58
Общество
В очереди к открывшемуся на Невском магазину Zara собрались толпы горожан
У входа в Дом Мертенса на Невском, 21, собралось больше сотни человек.
Newia.ru 11:43
Происшествия
Атомная подлодка загорелась во Франции
Lenta.ru 12:47
Политика
Зеленский перейдёт на особый режим работы
Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявленным у его супруги Елены коронавирусом.
RT на русском 13:35
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
Общество
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.
Эхо Москвы 13:03
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Гаджеты
G.SKILL представила новые комплекты памяти DDR4 с частотой до 4400 МГц
Наборы состоят из двух модулей емкостью 8 или 16 ГБ каждый. Таким образом, общий объем комплектов составляет 16 и 32 ГБ соответственно.
Evo-rus.com 13:16
Происшествия
Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях
В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
Коммерсантъ 05:56
Общество
Супруга Трампа переписала брачный контракт — Washington Post
ИА Красная Весна 13:38
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
Здоровье
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
RT на русском 12:02
Здоровье
В Алтайском крае медикам сказали, что они «не заработали» зарплаты
В Диагностическом центре Алтайского края на вопрос, как медработникам жить на зарплату 12 тыс. рублей в месяц главврач Оксана Лексенкова ответила, что врачи их «не заработали».
Байкал24 02:40
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 09:33
Общество
Лукашенко: по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
Политика
Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги
Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
News.ru 12:43
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Нововведения ждут пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:47
Экономика
Британский ВВП сократился в апреле на рекордные 20,4%
Падение ВВП Великобритании в апреле составило рекордные 20,4% на фоне карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса нового типа.
ТАСС 05:43