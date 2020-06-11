Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent вновь опустилась ниже $40

Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 16:32 — REGNUM Цена на североморскую нефтяну смесь марки Brent в четверг, 11 июля, ускорила падение и опустилась ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть WTI опустилась ниже $36 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $38

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WTI опустилась в стоимости ниже $36 за баррель

Газета.Ruвчера в 12:45

Мировые цены на нефть начали расти

News.ru08:20
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Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

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В текущем году мировой спрос на газ ждет рекордное падение.
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Зеленский перейдёт на особый режим работы

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявленным у его супруги Елены коронавирусом.
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Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
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Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
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Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях

В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
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В Алтайском крае медикам сказали, что они «не заработали» зарплаты

В Диагностическом центре Алтайского края на вопрос, как медработникам жить на зарплату 12 тыс. рублей в месяц главврач Оксана Лексенкова ответила, что врачи их «не заработали».
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Лукашенко: по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости".
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В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

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Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Нововведения ждут пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту, сообщает ToDay News Ufa.
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Британский ВВП сократился в апреле на рекордные 20,4%

Падение ВВП Великобритании в апреле составило рекордные 20,4% на фоне карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса нового типа.
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