Энергетика

КомпанияКомпанияЦена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Котировки нефти Brent в четверг, 11 июня, показывают отрицательную динамику. Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent
 с поставкой в августе опускалась до уровня $37,98 за баррель на бирже ICE в Лондоне (на 9,1% ниже к закрытию предыдущих торгов).
Коммерсантъ13:24

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Цена нефти Brent опустилась ниже $38

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Падение цен на нефть в четверг ускорилось

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Цена нефти WTI упала на 10% в течение дня

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Нефть марки «Brent» вновь опустилась ниже $40 за баррель

ГЛАС.RU08:38

WTI опустилась в стоимости ниже $36 за баррель

Газета.Ru12:45
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Технологии

Чужие зарядки от телефона могут открыть дорогу хакерам к гаджету

Эксперт считает, через провода хакеры получают доступ к телефону, и им не нужно подбирать пароли, вся информация на гаджете, включая фото, банковские приложения.
Комсомольская правда 09:08
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Происшествия

Ефремова вернули под домашний арест после допроса

Актер Михаил Ефремов вернулся под домашний арест после допроса по делу о ДТП и сбыте наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 14:00
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Здоровье

Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
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Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

В перечень важных изменений входят: обеспечение государством доступности и качества медицинских услуг, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства по защите прав работников, учреждение постановление о защите государственной целостности и неприкосновенности границ страны, гарантированная адресная социальная поддержка и многое другое.
Evo-rus.com 13:45
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Общество

В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры

Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Гаджеты

Презентация Sony Playstation 5 началась

На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт / с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт / с. Трансляция презентации PlayStation 5 на русском языке будет доступна на ряде YouТube-каналов, с которыми можно ознакомиться на "Чемпионате".
Чемпионат 16:00
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
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Общество

Столичные власти не рекомендуют выходить из дома на праздники

Власти Москвы не рекомендуют жителям города выходить из дома в День России.
Вести.Ru 12:06
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Футбол

Семеду пропустил тренировку «Барселоны» из-за нарушения карантина

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду пропустил командную тренировку из-за запрета со стороны Ла Лиги.
ProstoProSport 11:25
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения.
Вести.Ru 16:59
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Финансы

Курс евро на Московской бирже превысил 79 рублей

Москва, 11 июня 2020, 16:58 — REGNUM Курс евро на валютных торгах в четверг, 11 июня, поднимался выше 79 рублей.
REGNUM 09:58
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Армия и оружие

Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 12:55
Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина

Bimru.ru 06:10
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Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
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Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать. Цена

Заказать Xiaomi Mi Band 5 с доставкой из Китая в Россию можно за 2326 рублей.
Российская газета вчера в 09:04
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Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 16:11
Футбол

Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ

Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".
Российская газета 12:21
Гаджеты

Samsung готовит «облегчённую» версию флагманского смартфона Galaxy S20

Evo-rus.com 14:57
Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
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Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
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Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
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Общество

С 12 июня гостиницы и отели Кубани смогут принимать туристов

С 12 июня на территории Краснодарского края снимается запрет на работу гостиниц и отелей, номерной фонд которых не превышает 50 номеров.
Эксперт ЮГ 07:45
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
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Происшествия

Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

Газета.Ru 07:26
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 13:49
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