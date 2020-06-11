Энергетика
КомпанияЦена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Котировки нефти Brent в четверг, 11 июня, показывают отрицательную динамику. Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
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Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
Общество
Российская Федерация отмечает День России
Газета.Ru 02:28
Общество
В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов
В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Вести.Ru 02:29
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru 02:43
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Наука
Разработали цемент для заживления костей в Германии
В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться.
Evo-rus.com вчера в 08:38
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Транспорт
Стартовала продажа билетов на поезда в Крым по новым направлениям
11 июня открылась продажа билетов на поезда в Крым по новым направлениям, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей оператора - частную компанию «Грандсервисэкспресс».
Аргументы и Факты вчера в 14:52
Политика
Путин присвоил двум омским силовикам звание генерал-майора
В списке российских силовиков — два омича, которые получили звание генерал-майора.
ВОмске 03:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал накаченный за карантин торс
Юморист Максим Галкин опубликовал пикантное фото накаченного за время карантина торса.
Слово и Дело вчера в 12:22
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Политика
Россияне назвали Путина и Навального самыми вдохновляющими людьми
Нервы на пределе: почему российские власти рассердились на заметку о рейтинге Путина Некоторые участники опроса называли среди самых вдохновляющих своим примером личностей Иосифа Сталина (по 1% упоминаний в возрастных группах 25-39 лет и от 55 лет).
Forbes вчера в 09:11
Путешествия
В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян
Отдых в Крыму для всех россиян станет доступен с 1 июля. Об этом говорится в пятницу, 12 июня, на сайте администрации Крыма.
Известия 01:58
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Наука
Восприятие двумерной проекции опередило понимание трехмерной формы
Evo-rus.com 09 июня в 11:12
Происшествия
В центре Тары нашли захоронение, которому может быть не менее 300 лет
Археологи предполагают, что погребению не менее 300 лет.
ТАСС вчера в 01:53
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК вчера в 14:02
Космос
Ученые подтвердили «сердцебиение» черной дыры
Впервые сердцебиение черной дыры обнаружили в 2007-м году в центре галактики RE J1034+396, находящейся приблизительно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Новые Известия 10 июня в 09:08
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
РИА Новости вчера в 16:39
Здоровье
В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение COVID-19
Главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете" рассказал, как жаркая погода влияет на распространение коронавируса.
РИА Новости 02:46
Гаджеты
Эксперт назвал причины произвольного выключения смартфона
Причиной произвольного выключения смартфона может быть прошивка или какое-то приложение.
Газета.Ru 01:29
Спорт
Йохауг выполнила норматив чемпионата мира по легкой атлетике
Лучшая лыжница мира Тереза Йохауг установила личный рекорд в беге на стадионе и выполнила норматив на чемпионат мира на дистанции 10000 метров.
Спорт-Экспресс 01:00
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Происшествия
Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки
Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУ СК по региону.
РИА Новости вчера в 02:43