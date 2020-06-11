Энергетика

КомпанияКомпанияЦена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Котировки нефти Brent в четверг, 11 июня, показывают отрицательную динамику. Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent
 с поставкой в августе опускалась до уровня $37,98 за баррель на бирже ICE в Лондоне (на 9,1% ниже к закрытию предыдущих торгов).
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Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

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В РФ появился недорогой смартфон Oppo A52

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