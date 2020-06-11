Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $38,96 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день. Падение составило 6,6% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
ТВ Центр вчера в 04:03
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
Здоровье
В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
Уральский меридиан 03:36
Технологии
Анонсирована Ratchet and Clank: Rift Apart
На презентации игр для PlayStation 5 анонсировали Ratchet and Clank: Rift Apart.
Игромания.ру 17:30
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5.
РИА Новости 17:41
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55
Общество
В Италии начали продавать дома за один евро
Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
Главный региональный 10:17
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости 12:28
Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
В области разрешат работать библиотекам и музеям. В Нижегородской области отменят QR-коды. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин.
Piter.tv 09:53
Шоу-бизнес
Анна Семенович стала ведущей на МУЗ-ТВ
Bimru.ru 04:06
Фигурное катание
Медведева поддержала оскорбленного Ягудиным американского фигуриста
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала коллегу из США Адама Риппона, в адрес которого критически высказался ее соотечественник Алексей Ягудин.
Lenta.ru вчера в 10:01
Космос
Ученые подтвердили «сердцебиение» черной дыры
Впервые сердцебиение черной дыры обнаружили в 2007-м году в центре галактики RE J1034+396, находящейся приблизительно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Новые Известия вчера в 09:08
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
Общество
Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится
Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
РБК 15:52
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Гаджеты
В РФ появился недорогой смартфон Oppo A52
В РФ на прилавках появился бюджетный смартфон модели A52 от компании Oppo.
Дни24 09 июня в 13:00
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»
Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com 11:36
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение мирового спроса на газ
В текущем году мировой спрос на газ ждет рекордное падение.
Газета.Ru вчера в 03:37
Общество
Режим ЧС ввели в Мурманской области после обрушения моста
"Режим ЧС введен с целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения моста на перегоне Выходной - Кола", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 18:35