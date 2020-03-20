Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent вновь опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне
Интерфакс20 марта в 01:31
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Комментарии
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Авто
Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster
Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Политика
CNN сообщил об успехах России в борьбе с коронавирусом
В России зафиксировано гораздо меньше случаев заболевания коронавирусом, чем в Люксембурге, что подтверждает эффективность принятых мер.
Экономика
Цветы сажают на карантин
Как отмечает господин Антипов, из-за распространения в Европе коронавируса стоимость свежесрезанного цветка снизилась в десять раз.
Происшествия
Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом
Коронавирусом в Нью-Йорке заразились 98 полицейских, сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Политика
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Цены на нефть на открытии обвалились на 8-9%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Авто
Названа дата начала продаж минивэна Volkswagen Viloran
Фото: Volkswagen Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж своего нового большого минивэна под названием Viloran.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Армия и оружие
Экспорт российских вооружений в 2019 году превысил $15 млрд
Россия в 2019 году экспортировала вооружений на сумму более 15,2 миллиарда долларов в 50 стран мира, пишут «Известия».
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети
Финансы
Назван курс доллара на конец марта
На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Общество
Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России
Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
Шоу-бизнес
Барановская прокомментировала иск Аршавина об уменьшении алиментов
Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала действия бывшего гражданского мужа, футболиста Андрея Аршавина, который решил подать иск в суд об уменьшении алиментов, сообщает портал «Утро.ру».
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Технологии
Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве
В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Автоспорт
Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне
Политика
В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ
Космос
Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов
Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
Политика
Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Югре на праздновании свадьбы убили жениха
Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.
Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Авто
Кризис заставит россиян пересесть на отечественные автомобили
Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей, в том числе отечественных.
Общество
Американский сенатор заразился коронавирусом
Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, следует из сообщения в его Twitter.
Футбол
Дибала и Мальдини заразились коронавирусом
Культура
Выбывший из проекта «Маска» Алексей Глызин рассказал о впечатлениях от участия в шоу
Алексей Глызин, который выбыл из шоу, рассказал журналистам о своих впечатлениях. Во время пребывания в программе певец был в костюме Слона.