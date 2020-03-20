Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent вновь опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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