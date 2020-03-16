Энергетика
Российская газетаЦена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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с чего всё началось
Впервые с января 2016 года стоимость нефти упала ниже 30 долларов за баррель — до $28,6. Ранее в ходе торгов на бирже ICE цена барреля опускалась до 30,88 долларов.Дождьвчера в 16:11
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