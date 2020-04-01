Коронавирус
Московский КомсомолецЦена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов
В среду утром в начале торговой сессии на мировом рынке сырья вновь наблюдается снижение нефтяных котировок. Так, к 05.30 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent опускалась на 2,13%, 25,8 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество
Уролог рассказал о передаче коронавируса половым путем
Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.
Общество
Китайский подросток вернул коронавирус в Ухань
Китайский подросток, проходящий обучение в Великобритании, стал первым человеком, который вернул коронавирус в его первый очаг распространения — город Ухань.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Единоборства
Хабиб может вылететь в США на частном самолете
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов имеет право вылететь в США на частном самолете для того, чтобы провести там поединок с американцем Тони Фергюсоном, передает «Спoрт-Экcпресс».
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Общество
В Минздраве предупредили россиян о пике заражений коронавирусом
Россия подходит к пику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения страны Николай Брико.
Экономика
Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»
Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Биатлон
Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку
Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Общество
Губернатор попросил свердловчан не выходить из дома без паспорта
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителем региона через Instagram с просьбой не покидать свои дома без паспорта.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Здоровье
Курянам запретят сближаться из-за коронавируса
В новом постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой говорится о различных мерах борьбы с распространением заболевания.
Политика
Аксенов рассказал о режиме работы блокпоста на Крымском мосту
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Политика
Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы
Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Общество
В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций
Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Армия и оружие
Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.
Общество
Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии
Журнал о самочувствии должны будут вести россияне, находящиеся на карантине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.