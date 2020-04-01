Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов

В среду утром в начале торговой сессии на мировом рынке сырья вновь наблюдается снижение нефтяных котировок. Так, к 05.30 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent опускалась на 2,13%, 25,8 долларов за баррель.
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