В среду утром в начале торговой сессии на мировом рынке сырья вновь наблюдается снижение нефтяных котировок. Так, к 05.30 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent опускалась на 2,13%, 25,8 долларов за баррель.

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов

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