Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent упала ниже $29

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
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Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

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Цена нефти Brent упала ниже $29

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Цена на нефть Brent упала ниже $29

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США сокращают добычу. Почему нефть снова дешевеет?

Вести.Ru10:59
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Комментарии

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Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
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Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
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