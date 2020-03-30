Энергетика
Москва 24Цена нефти марки WTI упала ниже 20 долларов
Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты". Цена майских фьючерсов на нефть WTI упала на 8,52% и находится на отметке 19,98 доллара.
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Энергетика
TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее
Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
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Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
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Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
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В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек
Статистика Соединенных Штатов отчиталась о рекордном количестве смертей: за истекшие сутки коронавирус унес жизни 865 человек.
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В Новосибирской области вводится режим самоизоляции
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Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов
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В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
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Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
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Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Общество
«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом
Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
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Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
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Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
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Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
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Земфира выпустила новую песню «Крым».
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Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
Первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса был утвержден Собяниным 24 марта.
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Минздрав Украины сообщил о 645 случаях заражения коронавирусом
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В Омской области восемь человек заразились коронавирусом
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Напомним, 31 марта был выписан первый выздоровевший пациент с коронавирусом.
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
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Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК "Иртыш" рассказал о принимаемых мерах во время пандемии коронавируса, поддержке предпринимательства и прокомментировал отставку министра здравоохранения Омской области.
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Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
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НАСА нанесёт удар по приближающемуся к Земле астероиду
Сообщается, что астероид, по которому НАСА планирует нанести удар, никак не угрожает планете.