Энергетика

Москва 24Москва 24Цена нефти марки WTI упала ниже 20 долларов

Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты". Цена майских фьючерсов на нефть WTI упала на 8,52% и находится на отметке 19,98 доллара.
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Цена на нефть марки WTI «коснулась» $20 за баррель

ИА Красная Весна14:10

Цена Brent опустилась к минимуму 2002 года

Газета.Ru30 марта в 11:18

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новости30 марта в 03:48

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Коммерсантъ30 марта в 03:50

Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов

Lenta.ru30 марта в 02:54

Цена нефти Brent упала ниже $23 впервые с ноября 2002 года

РБК30 марта в 04:00

Цена нефти WTI опускалась ниже $20 впервые с 2002 года

ТАСС29 марта в 20:43
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