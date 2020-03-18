Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $27 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть WTI упала ниже $23

Газета.Ru12:36

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Радио Sputnik06:12

Цена на нефть впервые с 2003 года упала ниже 27 долларов за баррель

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Цена нефти Brent упала ниже $26 впервые с сентября 2003 года

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РИА Новости12:26

Цена нефти Brent упала ниже $30 впервые с 2016 года

Право.ру16 марта в 10:24
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Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
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Возможно, первый заболевший коронавирусом появился в Иванове

Что касается заболевшего, мужчина вернулся из страны Евросоюза. По счастью, человек оказался дисциплинированным.
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В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

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Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
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Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые

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Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших

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Власти рекомендовали москвичам старше 60 лет оставаться дома

«Жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы»,— сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом (цитата по «РИА Новости»).
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