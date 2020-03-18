Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $27 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
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