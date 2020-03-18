Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.

Цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $27 за баррель

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Политика Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

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Политика Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.