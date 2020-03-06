Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с 2017 года опустилась ниже $46 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $46 за баррель впервые с июня 2017 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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