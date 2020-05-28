Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Цена нефти Brent поднялась выше $38

Известия29 мая в 20:17

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалт29 мая в 07:55

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русском29 мая в 14:56

Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

ПРАЙМ29 мая в 15:54

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет29 мая в 07:44

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

REGNUM29 мая в 15:45

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС29 мая в 14:45
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Космос

В Роскосмосе не исключили полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска

Газета.Ru 07:40
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Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
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Общество

Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня

Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.
Парламентская газета 29 мая в 10:31
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Происшествия

Мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка в Новороссийске

Телеканал 360° 07:37
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Политика

Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 04:03
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Экономика

Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
РИА Новости 04:07
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
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Происшествия

В алтайской реке Кулунда утонули два ребёнка

По предварительной информации, трое детей без присмотра взрослых играли на берегу реки Кулунда, не оборудованном для купания.
REGNUM 05:28
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Общество

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
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Кино

«Аванпост» выйдет в прокат в Японии

Жители Японии в начале июня смогут пойти в кинотеатр на показ «Аванпоста».
ГЛАС.RU 08:36
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Общество

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
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Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Происшествия

СК даст оценку действиям полиции при изъятии детей в Оренбуржье

Газета.Ru 09:18
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
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Культура

Умерла французская оперная певица Мади Меспле

РИА Новости 09:02
Общество

Песков рассказал о симптомах коронавируса

Слово и Дело 03:59
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Экономика

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Общество

В России изменят правила приема в первый класс

Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
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Общество

Закрыт сбор на самый дорогой в мире укол для Миланы Семеньковой

Клопс 07:56
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
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Происшествия

В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков

Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.
Коммерсантъ вчера в 21:33
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Происшествия

В Казани спасатели более 10 часов уговаривают парня слезть с дерева

Коммерсантъ Казань 05:47
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Политика

Как США пытаются разорвать Китай на десятки удельных княжеств

США сделали целый ряд заявлений и инициатив, направленных на отрыв от Китая его автономий и разжигание межнациональных конфликтов в стране.
Взгляд.ру 05:45
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