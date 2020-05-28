Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Шоу-бизнес
«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым
Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
Общество
Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня
Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.
Парламентская газета 29 мая в 10:31
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Происшествия
Мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка в Новороссийске
Телеканал 360° 07:37
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 04:03
Экономика
Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю
Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
РИА Новости 04:07
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
Происшествия
В алтайской реке Кулунда утонули два ребёнка
По предварительной информации, трое детей без присмотра взрослых играли на берегу реки Кулунда, не оборудованном для купания.
REGNUM 05:28
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Кино
«Аванпост» выйдет в прокат в Японии
Жители Японии в начале июня смогут пойти в кинотеатр на показ «Аванпоста».
ГЛАС.RU 08:36
Общество
Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
Культура
Умерла французская оперная певица Мади Меспле
РИА Новости 09:02
Общество
Песков рассказал о симптомах коронавируса
Слово и Дело 03:59
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
Происшествия
В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.
Коммерсантъ вчера в 21:33
Происшествия
В Казани спасатели более 10 часов уговаривают парня слезть с дерева
Коммерсантъ Казань 05:47
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Политика
Как США пытаются разорвать Китай на десятки удельных княжеств
США сделали целый ряд заявлений и инициатив, направленных на отрыв от Китая его автономий и разжигание межнациональных конфликтов в стране.
Взгляд.ру 05:45