Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
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Политика
ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 09:19
Общество
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Шоу-бизнес
Лепс предложил артистам перестать жаловаться и начать работать
Напомним, в прошлом году были обнародованы официальные доходы Лепса, Шнурова и других звезд.
Российская газета 10:24
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Происшествия
После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассаторов в Красноярске.
RT на русском 04:19
Политика
Пушков объяснил колебания Меркель по поводу участия в G7
Разногласия с президентом США Трампом ставят вопрос об участии Меркель на саммите G7, написал 30 мая в Твиттере председатель Комиссии Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков.
ИА Красная Весна 12:16
Происшествия
Установлены личности почти половины участников перестрелки под Киевом
МВД Украины установило личности 28 участников перестрелки городе Бровары, сообщила 30 мая пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна 10:24
Наука
Начались испытания комбинированной терапии COVID-19
Начались испытания комбинированной терапии COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:52
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 10:08
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, показал поклонникам свою настоящую внешность.
Территория новостей 06:25
Космос
Роскосмос назвал $4 млрд от NASA «найденной на улице монеткой»
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, сколько американское космическое агентство NASA платит за места на российских космических кораблях «Союз».
News.ru 12:15
Транспорт
Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные
Ранее сообщалась, что с 29 по 30 июня, пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных билетов (при этом записанные на карте деньги полностью восстановятся).
Piter.tv 06:06
Игры
Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane
Piter.tv вчера в 15:19
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Футбол
Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем вчера в 10:56
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru 28 мая в 17:00
Кино
Фильм «Соник в кино» получит сиквел
Discover24 вчера в 05:39
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
Общество
Парикмахерские в Московской области откроются 3 июня
Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», со следующей среды в Подмосковье возобновят работу парикмахерские.
Арендатор.ру вчера в 12:29
Здоровье
30 мая: в Тверской области коронавирус победили 55 человек
В Тверской области по данным на 30 мая подтверждены 43 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 55 человек.
Tvtver.ru 03:45
Футбол
Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву
Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 14:45