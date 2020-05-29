На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

Политика ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 2

Общество Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки. 37

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,4K

Политика МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. 963

Политика Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек. 730

Политика Пушков объяснил колебания Меркель по поводу участия в G7 Разногласия с президентом США Трампом ставят вопрос об участии Меркель на саммите G7, написал 30 мая в Твиттере председатель Комиссии Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков.

Происшествия Установлены личности почти половины участников перестрелки под Киевом МВД Украины установило личности 28 участников перестрелки городе Бровары, сообщила 30 мая пресс-служба министерства.

Политика В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. 57

Происшествия МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе. 76

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 583

Космос Роскосмос назвал $4 млрд от NASA «найденной на улице монеткой» Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, сколько американское космическое агентство NASA платит за места на российских космических кораблях «Союз».

Транспорт Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные Ранее сообщалась, что с 29 по 30 июня, пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных билетов (при этом записанные на карте деньги полностью восстановятся). 185

Политика В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году. 29

Общество Парикмахерские в Московской области откроются 3 июня Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», со следующей среды в Подмосковье возобновят работу парикмахерские. 270