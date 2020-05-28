Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
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Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»
Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Армия и оружие
В США считают, что Россия создаёт плацдарм в Ливии
Вашингтон, 30 мая 2020, 08:18 — REGNUM Переброска боевой авиации из России в Ливию означает, что ведётся подготовка плацдарма в этой стране, заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд.
REGNUM 01:18
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета вчера в 12:36
Происшествия
Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео
Российская газета 03:28
Футбол
РФС согласовал с Роспотребнадзором проведение матчей РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) и Роспотребнадзор согласовали возможность проведения матчей чемпионата России с болельщиками на трибунах.
Metaratings 28 мая в 11:46
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru 28 мая в 01:47
Политика
Меркель отказалась ехать на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась участвовать в очном саммите лидеров «Большой семёрки» (G7), который пройдёт в Вашингтоне в июне.
News.ru вчера в 20:43
Политика
Дональд Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий Миннеаполис
В своем Twitter глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что введет войска Национальной гвардии в бунтующий город, если мэр Джейкоб Фрей не усмирит толпу.
Кавказ Пост вчера в 08:32
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com вчера в 07:10
Здоровье
Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
Общество
У половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких
У половины тяжелых больных с коронавирусом, которые были выписаны из больных, изменения в легких прошли через три недели, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Коммерсантъ 03:06
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Шоу-бизнес
Николь Кузнецовой срочно требуется очередная операция
Еще пару месяцев назад звезда радостно рассказывала о том, что упешно перенесла очередную операцию — врачам удалось удалить часть опухоли на горле, но теперь проблема вернулась.
StarHit.ru вчера в 21:00
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail.
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 28 мая в 05:44
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Здоровье
В России зарегистрировали 8952 новых случая коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили 8952 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 03:39
Происшествия
На Украине возбудили уголовные дела после стрельбы в Киевской области
РИА Новости вчера в 10:04
Игры
Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 28 мая в 10:01
Гаджеты
Названы цены материнских плат Gigabyte на базе AMD B550
Представитель Gigabyte опубликовал данные о стоимости системных плат компании, построенных на базе чипсета AMD B550.
Экономика сегодня 02:20
Общество
Село под Читой закрыли на карантин из-за общительного студента
Сиб.фм вчера в 22:49
Происшествия
Доступ в Белый дом заблокировали из-за массовых акций протеста
Секретная служба заблокировала доступ в Белый дом из-за массовых акций протеста в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего на этой неделе по вине сотрудника полиции, сообщает NBC News.
РБК вчера в 22:56
Транспорт
Более 21,5 тыс. пассажиров активировали проездные в Санкт-Петербурге
Пассажиры общественного транспорта Санкт-Петербурга активировали в пятницу, 29 мая, более 21,5 тыс. льготных проездных билетов.
Известия 01:40
Общество
Ещё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
RT на русском 03:03
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Общество
Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса
В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29