Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
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Стоимость барреля Brent впервые с 6 марта превысила $38

РБКвчера в 15:42

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАССвчера в 14:45

Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Интерфаксвчера в 01:24

Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

ПРАЙМвчера в 15:54

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалтвчера в 07:55

Цена нефти Brent поднялась выше 38 долларов

Телеканал 360°вчера в 15:43

Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты28 мая в 03:32
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Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
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Армия и оружие

В США считают, что Россия создаёт плацдарм в Ливии

Вашингтон, 30 мая 2020, 08:18 — REGNUM Переброска боевой авиации из России в Ливию означает, что ведётся подготовка плацдарма в этой стране, заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд.
REGNUM 01:18
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Общество

Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета вчера в 12:36
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Происшествия

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Российская газета 03:28
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Футбол

РФС согласовал с Роспотребнадзором проведение матчей РПЛ со зрителями

Российский футбольный союз (РФС) и Роспотребнадзор согласовали возможность проведения матчей чемпионата России с болельщиками на трибунах.
Metaratings 28 мая в 11:46
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Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru 28 мая в 01:47
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Политика

Меркель отказалась ехать на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась участвовать в очном саммите лидеров «Большой семёрки» (G7), который пройдёт в Вашингтоне в июне.
News.ru вчера в 20:43
9
Политика

Дональд Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий Миннеаполис

В своем Twitter глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что введет войска Национальной гвардии в бунтующий город, если мэр Джейкоб Фрей не усмирит толпу.
Кавказ Пост вчера в 08:32
Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com вчера в 07:10
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Здоровье

Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание

Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
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Общество

У половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких

У половины тяжелых больных с коронавирусом, которые были выписаны из больных, изменения в легких прошли через три недели, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Шоу-бизнес

Николь Кузнецовой срочно требуется очередная операция

Еще пару месяцев назад звезда радостно рассказывала о том, что упешно перенесла очередную операцию — врачам удалось удалить часть опухоли на горле, но теперь проблема вернулась.
StarHit.ru вчера в 21:00
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail.
РИА Новости вчера в 18:57
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Общество

Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 28 мая в 05:44
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Политика

В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка

В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
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Здоровье

В России зарегистрировали 8952 новых случая коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 8952 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 03:39
Происшествия

На Украине возбудили уголовные дела после стрельбы в Киевской области

РИА Новости вчера в 10:04
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Игры

Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 28 мая в 10:01
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Гаджеты

Названы цены материнских плат Gigabyte на базе AMD B550

Представитель Gigabyte опубликовал данные о стоимости системных плат компании, построенных на базе чипсета AMD B550.
Экономика сегодня 02:20
2
Общество

Село под Читой закрыли на карантин из-за общительного студента

Сиб.фм вчера в 22:49
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Происшествия

Доступ в Белый дом заблокировали из-за массовых акций протеста

Секретная служба заблокировала доступ в Белый дом из-за массовых акций протеста в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего на этой неделе по вине сотрудника полиции, сообщает NBC News.
РБК вчера в 22:56
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Транспорт

Более 21,5 тыс. пассажиров активировали проездные в Санкт-Петербурге

Пассажиры общественного транспорта Санкт-Петербурга активировали в пятницу, 29 мая, более 21,5 тыс. льготных проездных билетов.
Известия 01:40
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Общество

Ещё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

RT на русском 03:03
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
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Общество

Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса

В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
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