На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

Происшествия СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни» Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово. 20

Армия и оружие В США считают, что Россия создаёт плацдарм в Ливии Вашингтон, 30 мая 2020, 08:18 — REGNUM Переброска боевой авиации из России в Ливию означает, что ведётся подготовка плацдарма в этой стране, заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд. 8

Политика Меркель отказалась ехать на саммит G7 Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась участвовать в очном саммите лидеров «Большой семёрки» (G7), который пройдёт в Вашингтоне в июне. 9

Политика Дональд Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий Миннеаполис В своем Twitter глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что введет войска Национальной гвардии в бунтующий город, если мэр Джейкоб Фрей не усмирит толпу.

Здоровье Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах. 10

Общество У половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких У половины тяжелых больных с коронавирусом, которые были выписаны из больных, изменения в легких прошли через три недели, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,1K

Шоу-бизнес Николь Кузнецовой срочно требуется очередная операция Еще пару месяцев назад звезда радостно рассказывала о том, что упешно перенесла очередную операцию — врачам удалось удалить часть опухоли на горле, но теперь проблема вернулась.

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 599

Общество В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail. 600

Общество Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев. 1,1K

Политика В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году. 14

Здоровье В России зарегистрировали 8952 новых случая коронавируса за сутки За последние сутки в России выявили 8952 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Игры Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня. 2

Происшествия Доступ в Белый дом заблокировали из-за массовых акций протеста Секретная служба заблокировала доступ в Белый дом из-за массовых акций протеста в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего на этой неделе по вине сотрудника полиции, сообщает NBC News. 5

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки на получение МРОТ Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. 459