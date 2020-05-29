Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 12:56
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка
Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
Политика
Трамп заявил о сокрытии Китаем «уханьского вируса»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что распространение коронавирусной инфекции произошло из-за Китая, который «скрывал уханьский вирус».
RT на русском 15:57
Экономика
Тульские торговые центры готовятся к поэтапному открытию
На заседании Штаба по развитию экономики в условиях коронавируса в Тульской области обсудили поэтапное открытие торговых центров и дополнительные меры поддержки предпринимателей.
Тульские новости 15:11
Происшествия
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе
Российская газета 14:41
Общество
В Тульской области с 1 июня отменят ряд ограничений
С 1 июня в Тульской области начнут ослаблять введенные из-за пандемии ограничения, следует из опубликованного на сайте правительства региона указа.
РИА Новости 11:43
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 235 человек
Всего с момента начала пандемии уральским врачам удалось вылечить уже 1 тыс. 700 человек.
УралПолит.Ru 27 мая в 03:49
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
"Газпром" прекратил транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа" через Польшу в Германию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 26 мая в 11:44
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Происшествия
В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках в «защитных комбинезонах»
Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и ходят в «защитных комбинезонах».
RT на русском 16:59
Политика
Трамп дал добро на публикацию разговоров Флинна и Кисляка
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет против придания огласке записей разговоров бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Московский Комсомолец 26 мая в 18:34
Футбол
Глушаков продолжит играть в «Ахмате»
Телеканал 360° 13:55
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 08:27
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру вчера в 09:18
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут начать работать парикмахерские
Власти Подмосковья намерены с 3 июня открыть парикмахерские.
BFM.ru 11:49
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей
Десять миллионов семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Пенсионного фонда России.
РИА Новости 08:47
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
Общество
В Белоруссии задержан планировавший избираться президентом блогер
Белорусский блогер Сергей Тихановский, который планировал выдвигаться кандидатом в президенты республики, задержан в Гродно.
Известия 14:36