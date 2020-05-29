Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Стоимость барреля Brent впервые с 6 марта превысила $38

РБК15:42

Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Интерфакс01:24

Цена нефти Brent поднялась выше 38 долларов

Телеканал 360°15:43

Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

ПРАЙМ15:54

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет07:44

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС14:45

Новости кризиса 29 мая: россияне увязли в долгах, ОПЕК хочет изменить условия сделки

URA.Ru00:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Общество

Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.
REGNUM вчера в 23:50
14
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
2,2K
Общество

В Приморье режим повышенной готовности продлили до 15 июня

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому в крае до 15 июня включительно продлен режим повышенной готовности и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Российская газета 02:05
32
Космос

В NASA оценили шансы на благоприятную погоду для запуска Crew Dragon

Шансы на благоприятные погодные условия для запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) 30 мая составляют 50%.
РЕН ТВ 13:39
2
Здоровье

13 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

27 мая в Амурской области подтверждено 13 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Белогорске и Завитинском районе.
Телепорт 27 мая в 03:33
70
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Футбол

Кике Сетьен: «Правило пяти замен навредит „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что правило пяти замен негативно скажется на команде.
Sports.ru 17:32
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
3,2K
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Политика

Венгры станут национальным достоянием Украины

В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
9
Общество

Всероссийский выпускной вечер в школах пройдет онлайн 27 июня

В Минпросвещения России 29 мая сообщили о том, что Всероссийский выпускной вечер в школах пройдет онлайн 27 июня.
Петербургский дневник 09:58
65
Происшествия

На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
70
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S.
TechFusion вчера в 13:07
19
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
171
Происшествия

В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил режим комендантского часа.
Газета.Ru 17:00
6
Общество

Врач рассказал о пяти способах укрепить легкие

Россиянам рассказали о пяти способах укрепить дыхательную систему.
Lenta.ru 19:28
Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
309
Игры

В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета вчера в 06:28
5
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
69
Политика

Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ

Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM 05:33
39
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
1K
Армия и оружие

В США опубликовали снимки «российских МиГов» в Ливии

Утро.ru 12:04
Авто

В Британии остановили производство машин

Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
32CARS.ru 13:19
Наука

Ученые обнаружили марихуану в древнем еврейском храме

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся остатки вещества на алтаре древнего храма, расположенного в пустыне Негев.
Lenta.ru 18:02
24
Шоу-бизнес

Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания вчера в 13:34
1
Шоу-бизнес

Виктория Боня похвасталась романом со щедрым банкиром

Евгений провел Викторию в мир столичного бомонда.
The Moscow Post 09:41
Общество

Sony 4 июня расскажет о будущем PlayStation 5

Вести.Ru 14:16
39
Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Игромания.ру вчера в 09:18
1
Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
4,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное