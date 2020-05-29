Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
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Политика
Пушков объяснил колебания Меркель по поводу участия в G7
Разногласия с президентом США Трампом ставят вопрос об участии Меркель на саммите G7, написал 30 мая в Твиттере председатель Комиссии Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков.
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Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 28 мая в 05:26
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«Десна» обыграла «Колос» в 24-м туре УПЛ
Bookmaker-ratings.ru 08:53
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
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МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
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В «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение Глушакова
Российская газета 08:53
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«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
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Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата
RT на русском 10:55
Происшествия
МВД Украины определило 60 участников перестрелки в Броварах
В ближайшее время суд определит меру пресечения для 21 из них Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко доложил о ходе расследования дела о бандитских разборках в Броварах.
SM News 06:00
Кино
Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Piter.tv 04:38
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
Футбол
Сергей Булатов: «Немецкий мальчик привел с собой в «Спартак» помощников. Не получится – и что останется после него?»
Немецкий мальчик привел с собой в «Спартак» нескольких помощников.
Матч ТВ 12:07
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 11:19
Хоккей
Александр Овечкин завоевал свой девятый «Морис Ришар Трофи»
Александр Овечкин навеки вписал свое имя в историю мирового хоккея, в девятый раз подряд завоевав «Морис Ришар Трофи».
Известия Мордовии 28 мая в 06:00
Автоспорт
Правительство Австрии разрешило провести две гонки «Формулы-1»
Австрийские власти разрешили провести две гонки в рамках этапа «Формулы-1».
Metaratings вчера в 12:05
Политика
ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции
Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.
РБК 09:29
Политика
Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ
Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
ТАСС 08:37
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru 28 мая в 17:00
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Политика
Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу.
Известия 11:52
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Футбол
Анюков: «Переход в „Зенит“ не был предательством»
Свой переход из «Крыльев Советов» в «Зенит» Анюков не считает предательством.
Евро-футбол.ру 11:13
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в ЛНР
Взрывное устройство неустановленного типа сработало в городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР), погибли два человека.
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