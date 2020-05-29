Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
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Фигурное катание
Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Политика
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
РИА Новости 15:24
Футбол
«Тамбов» отказался от Самохвалова, узнав о его проблемах со здоровьем
Пресс-служба «Локомотива» рассказала о проблемах со здоровьем, которые испытывал защитник Иннокентий Самохвалов.
Sport24.ru 15:36
Происшествия
Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара
Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.
Интерфакс вчера в 11:44
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Наука
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:23
Происшествия
На западе Москвы в магазине произошла перестрелка
Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
Общество
Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса
Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 16:05
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости 15:26
Общество
Власти Подмосковья сохранят некоторые ограничения в регионе до 14 июня
Ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сохранится в Московской области до 14 июня, несмотря на смягчение других на фоне улучшившейся эпидемиологической ситуации, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.
ТАСС вчера в 14:06
Наука
Учёные объяснили полупрозрачный механизм маскировки стеклянных лягушек
Исследователи Университета Макмастера выяснили, почему у стеклянных лягушек полупрозрачная кожа.
Discover24 14:42
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Здоровье
Ученые: Симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
Ученые из Государственной клиники Дрездена рассказали о семи основных кожных симптомах коронавируса.
Дни24 03:10
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Общество
Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке
Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 12:56
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
Как пишет китайское издание Autohome, в новом поколении Land Cruiser Prado переедет на новую платформу и станет кроссовером.
Тарантас Ньюс 06:50
Гаджеты
Отмененный Google Pixel 4a XL показали на рендерах
Сетевые источники поделились качественными изображениями смартфона Google Pixel 4a XL, который, как утверждается, так и не увидит свет.
Megaobzor.com 10:43
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26