На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

Политика Россияне назвали самые важные поправки к Конституции Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. 36

Происшествия Беспорядки в США охватили еще ряд крупных городов Беспорядки в США, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, продолжились несмотря на задержание полицейского, обвиняемого в его убийстве, передает Reuters. 787

Шоу-бизнес Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.

Футбол УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Германию Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА перенес матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.

Общество В Омской области ослабят режим самоизоляции Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. 60

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6K

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Политика Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США. 353

Политика Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек. 292

Экономика Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10% BCG прогнозирует различные последствия COVID-кризиса по отраслям: более 80% всех временных увольнений в мире, вероятнее всего, произойдут в сфере непродовольственного ритейла, обрабатывающей промышленности, гостиничном и ресторанном бизнесе, туризме и строительстве. 320

Футбол Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара хочет вернуться в «Барселону» Испанский полузащитник Тьяго Алькантара рассматривает возможность ухода из «Баварии» и возвращение в Испанию.

Экономика Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом. 10

Здоровье Из-за коронавируса у детей может развиться смертельно опасный синдром Из-за заражения коронавирусом у детей может проявиться и начать развиваться редкий смертельно опасный синдром Кавасаки.

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 549

Игры Дата выхода Factorio 1.0 изменилась из-за Cyberpunk 2077 Разработчики не скрывают – они идут на такой шаг в связи с релизом Cyberpunk 2077, запланированным на 17 сентября.

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 792

Происшествия В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 32