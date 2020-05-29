Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
На Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent временно поднималась более чем на 5% — до $38,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта 2020 года.
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В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
РИА Новости вчера в 22:09
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Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Голосование по Конституции могут провести на открытом воздухе
Роспотребнадзор и Центральный избирательный комитет выступили с инициативой устроить голосование по Конституции не в здании, а на открытом воздухе.
КМВ Новости вчера в 06:59
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
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Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Кино
Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»
Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России 28 мая в 05:56
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Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка
Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru 28 мая в 12:53
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Здоровье
30 мая: в Тверской области коронавирус победили 55 человек
В Тверской области по данным на 30 мая подтверждены 43 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 55 человек.
Tvtver.ru 03:45
Общество
Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного
REGNUM вчера в 11:08
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 28 мая в 10:56
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Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews 28 мая в 16:22
Спорт
ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова
ВАДА выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».
Metaratings 05:53
Общество
Крымские отели начнут принимать местных жителей с середины июня
Подготовка к работе объектов санаторно-курортного комплекса Республик Крым будет разрешена с 1 июня, а принимать на отдых крымчан, с соблюдением требований Роспотребнадзора, они смогут с 15 июня.
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru вчера в 15:08
Армия и оружие
В Китае рассказали о новой модульной российской подлодке
Китайское издание «Гуамин жибао» сообщило о новом российском корабле, который сможет стать ударной подлодкой из стратегического подводного крейсера.
Дни24 вчера в 08:24
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета вчера в 10:11
Общество
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
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Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
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Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
РИА Новости вчера в 21:23
Здоровье
На Кубани выявили 76 новых случаев коронавируса
Всего в России за последние сутки был подтвержден 8371 случай новой коронавирусной инфекции, заболевших выявили в 85 регионах.
Деловая газета. Юг 28 мая в 03:58
Экономика
ЦБ предлагает единый формат информирования о финансовых продуктах
Потребитель должен получать самую важную информацию о финансовом продукте в едином формате и до заключения договора, поясняет ЦБ.
Банки.ру вчера в 05:30