Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Здоровье
В Волгоградской области наблюдается рост завозных случаев коронавируса
По словам главы региона Андрея Бочарова, эксперты прогнозируют возможный рост заболеваемости из-за возвращения жителей Волгоградской области из отпусков.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о пересмотре норм удаленной работы и возможности совмещать офисную и дистанционную занятость.
РИА Новости 10:00
Здоровье
Кузбасские власти сообщили о снижении числа зараженных ВИЧ в регионе
Ранее сообщалось, что эксперты составили рейтинг регионов России по заболеваемости ВИЧ.
VSE42.RU 02:05
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Экономика
На Кубани бизнесу субсидируют переход на интернет-торговлю
В Краснодарском крае предприниматели смогут вернуть 100% средств, затраченных на переход на интернет-торговлю.
Деловая газета. Юг 09:38
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Политика
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости 08:45
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
Политика
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru вчера в 13:21
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
Piter.tv 09:05
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Третьего места удостоился Kia Sorento. За 1 млн рублей можно рассчитывать на автомобиль, выпущенный в 2012 или 2013 годах.
Evo-rus.com 09:05
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Политика
Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии
В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР.
RT на русском 10:05
Общество
МЭР предложило ослабить защиту персональных данных ради применения ИИ
Москва, 21 июля 2020, 16:18 — REGNUM Министерство экономического развития России предложило отступить от некоторых норм по защите персональных данных граждан, в том числе норм, касающихся тайны переписки, телефонных разговоров и врачебной тайны.
REGNUM 09:18
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Вести.Ru вчера в 08:38
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:37
Общество
Мадонна рассказала о штрафе в $1 млн за концерт в России
Певица Мадонна в Instagram заявила, что восемь лет назад дала в Санкт-Петербурге концерт, за который ее якобы оштрафовали на $1 млн.
Газета.Ru 08:45
Футбол
Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
РИА Новости 08:34
Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Компания Xiaomi рассказала, какие модели смартфонов получат в августе текущего года международную стабильную версию MIUI 12.
ToDay News Ufa 09:10
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
Территория новостей 00:22