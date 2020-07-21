Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

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