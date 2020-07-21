Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

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Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа

В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
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