Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Футбол
«Спартак» заявил о «метастазах в судействе» после матча с «Зенитом»
Московский «Спартак» обратился к своим болельщикам после полуфинального матча Кубка России против «Зенита».
78.ru 06:46
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джонни Деппа
Актриса Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джони Деппа, сообщает BBC.
Mockva.ru вчера в 21:52
Здоровье
Махонин распорядился приостановить объединение больниц в Пермском крае
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой дал распоряжение приостановить объединение больниц в Прикамье.
АиФ Пермь 07:15
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Политика
Орешкин назвал главную задачу, которую Путин поручил кабмину
Напомним, ранее президент подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года.
Общественная служба новостей 07:16
Шоу-бизнес
Муцениеце после развода с Прилучным вышла в свет в откровенном наряде
Пользователи социальных сетей заметили, что развод с Прилучным пошел на пользу Муцениеце, так как она заметно преобразилась и стала выглядеть элегантнее.
iReactor 02:48
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Общество
Захвативший автобус в Луцке выдвинул требования
Злоумышленник, захвативший в центре украинского Луцка маршрутный автобус с двадцатью пассажирами, опубликовал в соцсетях свои требования.
Российская газета 07:20
Политика
В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора
Жители Хабаровска вышли на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 07:33
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Футбол
«Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманова поборется за Лигу чемпионов в последнем туре РПЛ
За третье место поборется и московский ЦСКА. В гости к армейцам приедет «Тамбов».
Mirmol.ru 05:12
Общество
В Пензенской области возобновили работу торговые центры и кинотеатры
В регионе разрешено возобновить деятельность торгово-развлекательным центрам и кинотеатрам.
REGNUM 08:23
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».
Lenta.ru 06:35
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Хоккей
Бадюков: «Доус станет примером для молодых игроков „Ак Барса“»
Известный российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился мнением о подписании соглашения между российским клубом "Ак Барс" и казахстанским нападающим Найджелом Доусом.
CT news 04:16
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
Общество
В Самарской области планируют снять еще ряд коронавирусных ограничений
В понедельник, 20 июля, в Самаре состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба, где обсуждался вопрос снятия ограничений, установленных в связи с пандемией.
ГТРК Самара 06:07
Армия и оружие
В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм
ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО" создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм.
ТАСС вчера в 01:15
Армия и оружие
Экс-глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Игорь Смешко, в прошлом занимавший должность главы СБУ (Служба безопасности Украины), в эфире канала "Украина 24" прокомментировал возможность военного столкновения России и Украины.
CT news 07:46
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Общество
Зиничев доложил Путину о паводке в Свердловской области
Interfax-Russia.ru - Глава МЧС РФ Евгений Зиничев доложил президенту РФ о подтоплении в Свердловской области и вылетел на место происшествия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс - Россия 05:49
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04