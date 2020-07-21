Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Антонио Эдером
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Антонио Эдер продлил контракт с клубом.
Чемпионат 08:23
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Авто
Обновлённый Mercedes-Benz Vito выходит на российский рынок
Компания Mercedes-Benz сообщила о появлении обновлённой версии вэна Vito в нашей стране.
Тарантас Ньюс 08:43
Политика
The National Interest опасается запрета экспорта зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации в 2020 году.
Mockva.ru 19 июля в 05:06
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Космос
В Японии изучили упавший на город Нарасино метеорит
REGNUM вчера в 04:13
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Вчера на участке трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя было открыто движение по четырём полосам.
32CARS.ru 04:24
Авто
«АвтоВАЗ» запустил продажи внедорожника Lada Niva
"АвтоВАЗ" объявил старт продаж внедорожника Niva под маркой Lada, говорится в сообщении автопроизводителя.
ТАСС 05:37
Экономика
Последствия деноминации рубля для России названы
Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
ToDay News Ufa вчера в 07:54
Общество
К персональной информации нашли инновационный подход
Предложения выглядят очень радикально и создают непросчитываемые риски для пользователей и субъектов персональных данных, полагает и заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Происшествия
Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей
Российская газета 05:19
Общество
Число погибших от коронавируса в Свердловской области вырастет до 360
Будем считать, что будет примерно 360, то есть летальность где-то полтора.
Правда УрФО 04:46
Культура
Актеры Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры
Для запуска совместной кампании #идемвкино объединились российские телеканалы, продюсеры, дистрибуционные компании и кинотеатры.
Live24 01:55
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Экономика
Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO
Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика
Дегтярев пообещал «собрать вещи и уехать» в случае оправдания Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на пресс-конференции заявил, что в случае оправдания бывшего краевого губернатора Сергея Фургала, он «соберет вещи» и покинет регион.
РБК 08:41
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море для участия в учениях НАТО
Черное море вновь посетил ракетный эсминец ВМС США USS Porter, сообщил 19 июля Интерфакс со ссылкой на данные международной системы отслеживания морского трафика AIS.
ИА Красная Весна 19 июля в 13:50
Общество
Московское метро оснастят системой распознавания лиц
Дополнительные камеры установят в четверти вагонов метро. Всего это около полутора тысяч единиц подвижного состава.
Эхо Москвы 06:02