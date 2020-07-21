Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена нефти Brent поднялась выше $44 за баррель

News.ru02:49

Нефть отступила от $44 за баррель

REGNUMвчера в 12:10

Нефть подорожала на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Интерфакс21 июля в 01:39

Цена нефти Brent выросла на 3% и превысила $44,5

РБК21 июля в 11:38

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

ТАСС21 июля в 04:59

Нефть незначительно дорожает на бирже, стоимость барреля Brent превысила 43 доллара

Эхо Москвы21 июля в 02:33

Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов

RT на русскомвчера в 01:37
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Происшествия

В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
156
Происшествия

В России задержали политолога Федора Крашенинникова

В Екатеринбурге полиция задержала политолога Федора Крашенинникова.
Lenta.ru 05:07
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
3
Общество

В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах

Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru вчера в 10:19
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Футбол

Пострадавший от удара молнии вратарь Заборовский: «Одно ухо пока не слышит и немного поражены легкие»

16-летний вратарь «Знамени Труда» Антон Заборовский рассказал о своем самочувствии после того, как в него на тренировке попала молния.
Sport24.ru 05:07
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Единоборства

Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
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Общество

В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки

"Зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 1 – завозной из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 03:16
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Политика

Россию обвинили в попытках переписать историю

Россию обвинили в попытках переписать историю.
Lenta.ru 02:18
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
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Политика

ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах

Центризбирком удалил свою публикацию в Twitter, где спрашивалось мнение подписчиков, удобна ли будет практика многодневного голосования.
Коммерсантъ вчера в 15:28
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Шоу-бизнес

Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.
РИА Новости 02:11
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Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
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Космос

Глава NASA поздравил Китай с успешным запуском зонда к Марсу

Руководитель американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн поздравил Китай с успешным запуском первого зонда по исследованию Марса Tianwen-1.
РБК 05:12
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
3,5K
Общество

Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление

Логунов возглавил группу разработчиков НИЦЭМ, которая занималась созданием российской вакцины.
РБК 03:46
291
Общество

Суд приговорил бизнесмена Кюнера к 8 годам колонии

Известия 04:38
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
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Общество

ВЦИОМ: более трети россиян не хватает денег до зарплаты

33 процента россиян периодически испытывают нехватку денег до получения зарплаты, а 10 процентов сталкиваются с такой проблемой регулярно.
Вести.Ru 04:50
2
Экономика

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.
Интерфакс 02:17
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Общество

Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»

В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
2
Общество

В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
69
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Шоу-бизнес

Нюша разделась и шокировала фанатов татуировкой

Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, показала в своем Instagram огромную татуировку на животе и шокировала своих фанатов.
НТВ 04:48
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Единоборства

Рой Джонс согласился на бой с 54-летним Майком Тайсоном

TV BRICS вчера в 09:10
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Космос

В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе

Информационный центр Правительства Москвы вчера в 09:15
Футбол

«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов

RT на русском 03:51
Общество

Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой

С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM 21 июля в 03:52
1,7K
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