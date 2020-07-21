Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Нефть незначительно дорожает на бирже, стоимость барреля Brent превысила 43 доллара
Эхо Москвы21 июля в 02:33
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
REGNUM 02:56
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
Вести.Ru 03:03
Здоровье
Коллективный иммунитет к коронавирусу проверят в Приамурье
В Амурской области начнется исследование жителей на иммунитет к коронавирусу. Регион вошел в пилотный проект Роспотребнадзора.
EastRussia 03:19
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Технологии
В Татарстане внедрили автоматизированную систему скорой медпомощи и медицины катастроф
Региональную автоматизированную систему скорой медицинской помощи и медицины катастроф внедрили в Татарстане в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".
ТАСС вчера в 23:11
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com 21 июля в 11:54
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через IT-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Игры
Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony
Токио, 22 июля 2020, 23:46 — REGNUM Игра Ghost Of Tsushima продаётся в Японии лучше, чем ожидала Sony.
REGNUM вчера в 16:46
Здоровье
Магнитная буря на сутки накроет планету
Ученые ожидают начало магнитной бури 28 июля, а продолжится она весь день 29 июля.
Infokam.su вчера в 00:51
Шоу-бизнес
Пресняков и Маликов спустя 50 лет: как развивалась их дружба и карьера
Uznayvse.ru 21 июля в 05:00
Общество
McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5
Интерфакс 03:10
Происшествия
На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне
В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 03:07
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Авто
Опубликовали первые снимки китайского конкурента Ford Bronco
Около двух недель назад Great Wall Motor анонсировал интригующий внедорожник под своей премиум-маркой WEY, который обещает стать конкурентом американским Jeep Wrangler и Ford Bronco.
Тарантас Ньюс вчера в 06:59
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Известия 01:42
Происшествия
Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
Космос
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР.
Российская газета 02:24
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Игры
Авторы Witchfire поделились новыми подробностями разработки игры — до релиза ещё далеко
3DNews 03:31
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Авторадио вчера в 11:18