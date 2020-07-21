Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

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Прививку от COVID первой получила нефть

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Нефть незначительно дорожает на бирже, стоимость барреля Brent превысила 43 доллара

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Нефть подорожала на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

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Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
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Единоборства

Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
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РИА Новости 21 июля в 01:26
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Транспорт

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

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Вести.Ru 03:03
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Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
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Здоровье

Коллективный иммунитет к коронавирусу проверят в Приамурье

В Амурской области начнется исследование жителей на иммунитет к коронавирусу. Регион вошел в пилотный проект Роспотребнадзора.
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Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
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Технологии

В Татарстане внедрили автоматизированную систему скорой медпомощи и медицины катастроф

Региональную автоматизированную систему скорой медицинской помощи и медицины катастроф внедрили в Татарстане в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".
ТАСС вчера в 23:11
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
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Авто

Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com 21 июля в 11:54
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Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
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Общество

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через IT-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
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Игры

Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony

Токио, 22 июля 2020, 23:46 — REGNUM Игра Ghost Of Tsushima продаётся в Японии лучше, чем ожидала Sony.
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Здоровье

Магнитная буря на сутки накроет планету

Ученые ожидают начало магнитной бури 28 июля, а продолжится она весь день 29 июля.
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Пресняков и Маликов спустя 50 лет: как развивалась их дружба и карьера

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McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5

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В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
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Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини

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Опубликовали первые снимки китайского конкурента Ford Bronco

Около двух недель назад Great Wall Motor анонсировал интригующий внедорожник под своей премиум-маркой WEY, который обещает стать конкурентом американским Jeep Wrangler и Ford Bronco.
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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

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Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
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Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса

Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР.
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Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
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Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

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