Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Нефть подорожала на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Интерфакс01:39

Цена нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта

РБК04:47

Нефть незначительно дорожает на бирже, стоимость барреля Brent превысила 43 доллара

Эхо Москвы02:33

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

ТАСС04:59

Стоимость барреля Brent поднялась выше $44

Росбалт05:29

Нефть подорожала на новостях о вакцине от коронавируса

Взгляд.ру01:17

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Происшествия

СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
1,2K
Политика

Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
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Здоровье

Названы регионы России, которые успешнее всего борются с алкоголизмом

Успехи регионов России в борьбе с алкоголизмом зависят от общей социально-медицинской ситуации.
Ридус 03:17
Общество

Захватчик заложников в Луцке сам позвонил в полицию

Захвативший заложников в Луцке мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
BFM.ru 05:31
5
Политика

США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека

США вводит санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил госсекретарь штатов Майкл Помпео.
Газета Кемерова вчера в 11:36
2,8K
Авто

Производство нового Renault Duster в России могут отменить

По некоторым данным, руководство французского концерна планировало локализовать выпуск Renault Duster второго поколения на территории РФ в августе текущего года, и подготовительные работы на московском заводе осуществлялись еще до введения карантинных мер.
Новые автомобили 06:36
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Политика

Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края

Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM 06:13
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
2K
Здоровье

Пациентам с коронавирусом в Воронежской области оставили 1604 койки

Напомним, возвращение к первоначальному режиму работы в воронежских медучреждениях началось 29 июня с полного прекращения лечения больных коронавирусом в Калачеевской, Панинской, Поворинской и Ольховатской районных больницах.
Полиграф.Медиа 03:52
3
Гаджеты

Samsung представит 5 новых устройств 5 августа

Стоит ожидать, что в рамках официального мероприятия Galaxy Unpacked будут представлены смартфоны с гибкими экранами, наушники, а также планшеты и «умные» часы от Samsung.
Evo-rus.com 04:49
Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
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Футбол

«Спартак» заявил о «метастазах в судействе» после матча с «Зенитом»

Московский «Спартак» обратился к своим болельщикам после полуфинального матча Кубка России против «Зенита».
78.ru 06:46
1
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
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Футбол

Александр Кокорин получил предложения от еще двух клубов РПЛ

BetOn 05:57
Религия

21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

ГТРК Тамбов 02:04
5
Происшествия

Болельщиков «Спартака» вызвали по делу о драке перед матчем с «Динамо»

ProstoProSport 06:47
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова спровоцировала слухи о пятой беременности

iReactor вчера в 13:59
1
Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Футбол

«Динамо» может купить Фомина у «Уфы» за 4,5 млн евро

«Динамо» может купить Фомина за 3,5-4,5 млн евро. 23-летний хавбек провел в составе «Уфы» в нынешнем сезоне РПЛ 27 игр.
ProstoProSport 05:36
1
Политика

В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11
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Политика

ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
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Экономика

Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

На новую выплату в размере 15 тысяч рублей до 15 августа могут рассчитывать российские некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса.
Live24 01:21
Общество

Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

РБК 03:56
Наука

Научное сообщество просит сохранить в Воронеже конференцию «Постгеномные технологии»

Ученые - генетики со всего мира и воронежские вузы направили губернатору Воронежской области Александру Гусеву обращения с просьбой не отменять Международную научную конференцию «Постгеномные технологии: от теории к практике».
Полиграф.Медиа 04:15
Экономика

Аксёнов попросил помощи у федерального центра в решении проблемы водоснабжения для орошения земель

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в стратегической сессии под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».
КИА 04:53
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
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Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».
Lenta.ru 06:35
5
Экономика

Комитет Госдумы подготовил проект постановления о штрафе «Норникеля»

Москва, 20 июля 2020, 19:59 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил проект постановления об «окрашивании» штрафа «Норникеля» для направления средств на ликвидацию разлива нефтепродуктов в реку в Норильске (Красноярский край), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM вчера в 12:59
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