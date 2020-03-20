Коронавирус
РБКЦена на нефть Brent выросла более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на Brent выросла на 3,6%, до $29,5 за баррель. Цена на WTI подросла еще сильнее — на 5,25%, до $27,3 за баррель. Обрушение цен на нефть произошло в начале марта в связи с развалом картельной сделки ОПЕК+ и последствиями пандемии нового коронавируса.
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Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общество
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Политика
Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения
Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.
Происшествия
Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19
Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
Футбол
«Барселона» собирается продать Антуана Гризманна за 100 миллионов евро
Каталонский гранд намерен расстаться с французом за 100 миллионов евро, при этом «Барса» приобрела Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
Армия и оружие
Авиабаза «Хмеймим» в Сирии: взлётная полоса частично разрушена, а самолёты выставили вне ангаров. Фото
Помимо частично разрушенной взлётно-посадочной полосы авиабазы «Хмеймим», в северной её части, довольно много вопросов возникло и касательно российских боевых самолётов, которые вместо обустроенных ангаров, находятся под открытым небом.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
Армия и оружие
Американские военные в Европе заразились коронавирусом
Как минимум 35 американских военнослужащих в Европе заразились коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Культура
Денис Мацуев сыграет в Концертном зале им. Чайковского без зрителей
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Здоровье
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Гаджеты
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0
Самым же интересным является то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине
Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
Москва приняла предложения Минска по поставкам нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
Политика
Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии
Министр финансов США Стивен Мнучин отказался отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Политика
Помпео обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
Происшествия
В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП
Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Общество
В России начали производство многоразовых масок
Российские швейные предприятия начали шить многоразовые маски.
Здоровье
На Украине опровергли данные о выздоровлении восьмерых с коронавирусом
Напомним, ранее на сайте Центра общественного здоровья минздрава Украины сообщалось о выздоровлении восьми человек, которые были ранее госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Технологии
Тысячи криптомайнеров присоединились к борьбе с COVID-19
Участие в проекте системы Folding@home приняли тысячи криптомайнеров, сообщает 20 марта портал ZDNet.