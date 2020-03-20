Стоимость майских фьючерсов на Brent выросла на 3,6%, до $29,5 за баррель. Цена на WTI подросла еще сильнее — на 5,25%, до $27,3 за баррель. Обрушение цен на нефть произошло в начале марта в связи с развалом картельной сделки ОПЕК+ и последствиями пандемии нового коронавируса.

Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

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Религия Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.