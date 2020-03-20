Коронавирус

РБКРБКЦена на нефть Brent выросла более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на Brent выросла на 3,6%, до $29,5 за баррель. Цена на WTI подросла еще сильнее — на 5,25%, до $27,3 за баррель. Обрушение цен на нефть произошло в начале марта в связи с развалом картельной сделки ОПЕК+ и последствиями пандемии нового коронавируса.
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Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

РБК20 марта в 01:06

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАСС20 марта в 00:59

Рост цены нефти Brent превысил 11%

Коммерсантъ19 марта в 13:29

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости20 марта в 01:55

Цена нефти Brent выросла уже на 3%

REGNUM20 марта в 01:11

Цена на нефть марки Brent превысила $29

RT на русском19 марта в 14:47

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Газета.Ru20 марта в 00:58
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
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Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Известия 09:38
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Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru 11:23
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Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
Политика

Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения

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Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19

Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 12:24
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«Барселона» собирается продать Антуана Гризманна за 100 миллионов евро

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Авиабаза «Хмеймим» в Сирии: взлётная полоса частично разрушена, а самолёты выставили вне ангаров. Фото

Помимо частично разрушенной взлётно-посадочной полосы авиабазы «Хмеймим», в северной её части, довольно много вопросов возникло и касательно российских боевых самолётов, которые вместо обустроенных ангаров, находятся под открытым небом.
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Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
РБК 12:16
Армия и оружие

Американские военные в Европе заразились коронавирусом

Как минимум 35 американских военнослужащих в Европе заразились коронавирусом COVID-19.
Комсомольская правда 20 марта в 22:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Культура

Денис Мацуев сыграет в Концертном зале им. Чайковского без зрителей

Вечерняя Москва 20 марта в 11:54
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
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Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Вести.Ru 10:40
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
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Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0

Самым же интересным является то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
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Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

Москва приняла предложения Минска по поставкам нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru вчера в 11:02
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
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Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии

Министр финансов США Стивен Мнучин отказался отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии коронавируса.
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru 20 марта в 21:26
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Помпео обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20 марта в 15:26
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
Газета.Ru 06:42
Происшествия

В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
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В России начали производство многоразовых масок

Российские швейные предприятия начали шить многоразовые маски.
BFM.ru 12:19
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На Украине опровергли данные о выздоровлении восьмерых с коронавирусом

Напомним, ранее на сайте Центра общественного здоровья минздрава Украины сообщалось о выздоровлении восьми человек, которые были ранее госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 11:54
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На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
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Тысячи криптомайнеров присоединились к борьбе с COVID-19

Участие в проекте системы Folding@home приняли тысячи криптомайнеров, сообщает 20 марта портал ZDNet.
Красная весна 20 марта в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
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