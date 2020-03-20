Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов превысила $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 08:18 мск, цена на майские фьючерсы нефти Brent выросла на 14,68% и составила $29,15 за баррель.

Цена на нефть Brent превысила $29 за баррель

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