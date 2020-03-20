Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $29 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов превысила $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 08:18 мск, цена на майские фьючерсы нефти Brent выросла на 14,68% и составила $29,15 за баррель.
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Эхономика: Цены на нефть продолжают расти

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Цена нефти WTI упала более чем на 10%

RT на русском20 марта в 14:50

Цена нефти марки WTI упала на 13%

ПРАЙМ20 марта в 14:53

Цена нефти Brent на торгах в Лондоне упала на 4%

РБК20 марта в 14:48

Цена нефти Brent снизилась до $26,94 за баррель

ТАСС20 марта в 14:54

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости20 марта в 01:55

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Интерфакс20 марта в 01:31
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Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
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В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП.
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Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
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Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» отказалась голосовать по Конституции

Ведущая выпуска новостей на телеканале ГТРК «Камчатка» Александра Новикова отказалась принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания "Говорит Магадан" за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.
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В Абхазии начались выборы президента

Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
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Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 20 марта в 09:12
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Общество

В РФ более 36 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 04:24
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Общество

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
РИА Новости 02:28
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
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День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Общество

Вильфанд пообещал москвичам аномально теплую погоду в конце недели

В Москве ожидается превышение климатической нормы до шести градусов в конце предстоящей недели.
Известия 00:45
Армия и оружие

National Interest назвал единственный недостаток Ту-160

The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.
Российская газета 03:08
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Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
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Виртуальная реальность поможет женщинам в борьбе с анорексией

Женщины, страдающие от анорексии или булимии, смогли принять свою внешность, когда оценили ее при помощи виртуальной реальности.
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Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
Известия 00:39
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
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Названа стоимость новых флагманов Xiaomi Redmi K30 Pro

До презентации новых флагманских смартфонов Xiaomi Redmi K30 Pro осталось два дня.
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Армия и оружие

Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе

Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
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В Оренбурге в ДТП на Терешковой погибли двое

Телеканал UTV 01:20
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Патриарх Кирилл утвердил официальную молитву от коронавируса

Руководитель РПЦ патриарх Кирилл "узаконил" официальный текст церковного песнопения против коронавирусной инфекции, информирует сайт Московского патриархата.
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Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
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Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
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Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
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