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Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $29 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов превысила $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 08:18 мск, цена на майские фьючерсы нефти Brent выросла на 14,68% и составила $29,15 за баррель.
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Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне
Интерфакс20 марта в 01:31
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