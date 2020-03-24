Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Здоровье В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.

Общество В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Единоборства Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Здоровье Центру крови в Казани требуются доноры Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией отражается и на работе службы крови Татарстана, так как количество доноров уменьшается в связи с ограничительными мерами по проведению массовых донорских акций, многие сотрудники компаний и студенты работают и учатся сейчас дистанционно, сообщает республиканский Центр крови.

Общество В России подскочили продажи презервативов Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Общество В Россию разработают схему развертывания доплабораторий из-за COVID-19 "Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов РФ разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза", - говорится в сообщении.

Общество Китай анонсировал снятие транспортной блокады с Уханя Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.