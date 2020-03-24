Энергетика
ИзвестияЦена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Комментарии
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Общество
В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса
Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Необычный антициклон изменит погоду в центральной России
Необычный антициклон изменит погоду в европейской части России, предупреждают синоптики.
Политика
Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию
Министр обороны России Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию, сообщает телеканал "Звезда".
Авто
В РФ падает спрос на новые автомобили
Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли.
Общество
Камеры на дорогах начнут штрафовать водителей с телефоном в руках
Здоровье
Центру крови в Казани требуются доноры
Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией отражается и на работе службы крови Татарстана, так как количество доноров уменьшается в связи с ограничительными мерами по проведению массовых донорских акций, многие сотрудники компаний и студенты работают и учатся сейчас дистанционно, сообщает республиканский Центр крови.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Армия и оружие
Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк
Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Кино
Disney выпустил мультфильм «Вперед» в цифровом формате
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»
Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева рассказала о своем отношении к покойному «Шурику»
Борис Корчевников предположил, что у актрисы сложились теплые отношения с партнером по фильму Шуриком.
Общество
В Россию разработают схему развертывания доплабораторий из-за COVID-19
"Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов РФ разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза", - говорится в сообщении.
Футбол
Игру Лиги чемпионов назвали одной из причин вспышки коронавируса
Игра "Аталанты" и "Валенсии" закончилась победой итальянцев со счетом 4:1.
Происшествия
В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался
Общество
Китай анонсировал снятие транспортной блокады с Уханя
Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.
Театры
Директор Музтеатра Станиславского о том, как опера и балет живут в условиях пандемии
Генеральный директор Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Антон Гетьман рассказал Татьяне Кузнецовой об убытках, угрозах и возможностях, которые несет в себе текущая ситуация.
Происшествия
В Челябинске выявили еще два случая коронавируса
В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 70 человек
За последние сутки из московского медицинского центра в Коммунарке было выписано 70 человек.