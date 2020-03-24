Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

По оценке WoodMac, десятая часть мировой добычи нефти может стать нерентабельной при текущей цене Brent

Финмаркетвчера в 12:15

Акции и нефть дорожают в Азии на фоне решений ФРС США

Интерфакс00:40

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

ТАСС02:33

Цена нефти марки Brent выросла почти до $28

Красная весна00:47

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Известиявчера в 21:55

Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

РБКвчера в 23:09

Цена на нефть марки Brent выросла до 27,93 долларов

Комсомольская правдавчера в 23:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:45, Ашберн

Комментарии

Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Общество

В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса

Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
RuNews24.ru вчера в 11:00
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:52
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Общество

Необычный антициклон изменит погоду в центральной России

Необычный антициклон изменит погоду в европейской части России, предупреждают синоптики.
Рифей-Пермь вчера в 02:09
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию, сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:01
Авто

В РФ падает спрос на новые автомобили

Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
Автоновости дня вчера в 16:43
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли.
Известия вчера в 14:13
Общество

Камеры на дорогах начнут штрафовать водителей с телефоном в руках

SpeedMe 22 марта в 23:08
Здоровье

Центру крови в Казани требуются доноры

Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией отражается и на работе службы крови Татарстана, так как количество доноров уменьшается в связи с ограничительными мерами по проведению массовых донорских акций, многие сотрудники компаний и студенты работают и учатся сейчас дистанционно, сообщает республиканский Центр крови.
Республика Татарстан вчера в 06:39
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Югополис 22 марта в 09:49
Армия и оружие

Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк

Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Южный Федеральный вчера в 13:55
Кино

Disney выпустил мультфильм «Вперед» в цифровом формате

Народные новости вчера в 02:23
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:15
Киберспорт

ПК-версия Samurai Shodown выйдет весной, но только в Epic Games Store

3DNews 01:45
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева рассказала о своем отношении к покойному «Шурику»

Борис Корчевников предположил, что у актрисы сложились теплые отношения с партнером по фильму Шуриком.
Суть событий вчера в 08:23
Общество

В Россию разработают схему развертывания доплабораторий из-за COVID-19

"Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов РФ разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:33
Футбол

Игру Лиги чемпионов назвали одной из причин вспышки коронавируса

Игра "Аталанты" и "Валенсии" закончилась победой итальянцев со счетом 4:1.
ProstoProSport вчера в 11:43
Происшествия

В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

Газета.Ru вчера в 08:11
Общество

Китай анонсировал снятие транспортной блокады с Уханя

Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.
Известия 02:13
Театры

Директор Музтеатра Станиславского о том, как опера и балет живут в условиях пандемии

Генеральный директор Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Антон Гетьман рассказал Татьяне Кузнецовой об убытках, угрозах и возможностях, которые несет в себе текущая ситуация.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия

В Челябинске выявили еще два случая коронавируса

В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:42
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 70 человек

За последние сутки из московского медицинского центра в Коммунарке было выписано 70 человек.
Известия 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное