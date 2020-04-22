Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена на нефть Brent выросла более чем на 8%

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE увеличивалась в целом более чем на 8%, отмечает ТАСС. По данным на 15:41 мск, цена Brent достигала 20,99 долларов за баррель, что на 8,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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