Энергетика
РамблерЦены на нефть начали резко расти
Цены на нефть североморской Brent и техасской WTI резко выросли в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 22,9% — до 14,22 доллара за баррель.
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Экономика
Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы
«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
Известия 07:54
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Политика
В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram
В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
Общество
В Татарстане появятся новые штрафы за нарушение самоизоляции
В татарстанский КоАП все-таки добавят новую антикоронавирусную статью. По ней будут штрафовать нарушителей режима самоизоляции.
E-kazan.ru 07:09
Политика
Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Происшествия
Спасатели нашли пропавших в Приангарье водителей грузовиков и ребенка
РИА Новости 09:47
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Происшествия
Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии.
Российская газета 08:28
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Здоровье
Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России
В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
Политика
Российские военные получили награду от президента Республики Сербской
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович вручила награды военнослужащим РФ за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Аргументы и Факты 08:38
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Происшествия
Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в педофилии
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в совращении несовершеннолетней.
Известия 09:00
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия
Екатеринбургского врача задержали из-за отсутствия документов
Врача детской областной больницы Екатеринбурга Ольгу Пряхину заковали в наручники из-за отсутствия документов, сообщает 23 апреля портал «Е1».
ИА Красная Весна 09:49
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса
Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
Технологии
Созданы батареи с высокими ёмкостью и долговечностью
Ячейки от Brighsun сохраняли 91% начальной ёмкости после 1700 полных циклов заряда-разряда током 2С (ток в два раза выше, чем значение номинальной ёмкости, выраженное в А•ч). Причём полная зарядка и полный разряд проводились за 30 минут.
Драйв 03:03
Общество
Школьное образование не заменят полностью дистанционной формой
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время пресс-конференции в ТАСС сообщил, что традиционное образование не будет полностью заменено дистанционной формой обучения.
Пятый канал 04:59
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Киберспорт
Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом
Изменится система подбора игроков. Читеры будут играть друг с другом в одних матчах.
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Футбол
«Больше не блондин». Луис Адриано сменил имидж
Екатерина Дорожко, супруга нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, известного в России по выступлению за московский «Спартак», в своём «инстаграме» опубликовала совместное фото с мужем.
Чемпионат вчера в 13:55
Культура
Вассерман рассказал, почему согласился участвовать в шоу «Что было дальше?»
Вассерман намекнул, что вряд ли согласился бы принять участие в программе повторно.
ФАН 10:04
Авто
В продаже появится новый Hyundai Prophecy
Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).
SpeedMe вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Экономика
Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50