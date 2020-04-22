Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена на нефть Brent выросла более чем на 8%

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE увеличивалась в целом более чем на 8%, отмечает ТАСС. По данным на 15:41 мск, цена Brent достигала 20,99 долларов за баррель, что на 8,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

NYMEX: цена фьючерсов WTI выросла почти на треть с момента открытия торгов

ИА Красная Весна12:23

Цена нефти марки WTI выросла на 30%

РИА Новости10:09

Цена на нефть марки WTI впервые упала до отрицательных отметок

Свободная Пресса20 апреля в 14:43

Цена нефти марки WTI выросла на 30%

Аргументы и Факты11:02

Цены на Brent и WTI подскочили более чем на 10%

РБК10:01

Снова в плюсе: Нефть марки WTI выросла в цене

Царьград20 апреля в 22:02

Цена на нефть WTI после падения выросла почти на 40%

Газета.Ru10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 23:37, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
13K
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
909
Общество

Владелец S7: международное авиасообщение возобновится через год

Восстановления международного авиасообщения не стоит ждать раньше апреля следующего года.
Pravda.Ru 21:23
Наука

Речевые функции мозга зародились 25 млн лет назад

Дилетант вчера в 05:29
27
Футбол

Соболев описал «Спартак» в трёх словах

Soccer.ru 18:39
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости 10:34
1,3K
Экономика

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01
5
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
1,2K
Происшествия

На зимнике в Иркутской области пропали двое мужчин и ребенок

Спасатели ищут двух мужчин и восьмилетнего мальчика, которые пропали на закрытом из-за потепления автозимнике на севере Иркутской области.
ТАСС 23:27
Единоборства

Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Ранее боец ММА Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Известия 22:29
50
Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
542
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 21:33
3,1K
Транспорт

Камеры в Москве выявили за день 230 тысяч водителей без пропусков

ТВ Центр 15:28
30
Общество

Аксенов назвал свинским поведение туристов, вернувшихся из Таиланда

Часть вернувшихся из Таиланда, отказались поехать в обсерватор. Это свинское поведение по возврату.
Вести Крым 03:18
100
Общество

Ярошенко направили на медобследование в США

RT на русском 20:57
1
Происшествия

В Бурятии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Бурятии за сутки увеличилось на 10 и составило 163.
Известия вчера в 23:32
114
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
153
Общество

Ослабления режима самоизоляции в Самарской области не ожидается

Светлана Архипова подчеркнула, что предпосылок для ослабления установленного режима самоизоляции нет, поскольку заболеваемость коронавирусом в стране и регионе пока растет.
СОВА 13:20
30
Здоровье

Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа

Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
241
Происшествия

На карантин закрыли подстанцию скорой помощи в Хабаровске

В Хабаровске на 14 дней приостановили работу Кировской подстанции скорой помощи, весь персонал направили в изоляцию.
Губерния 20 апреля в 01:48
1
Политика

Германия и Франция призвали Россию расследовать угрозы Елене Милашиной

Германия и Франция призвали российские власти расследовать угрозы в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, материал которой о коронавирусе в Чечне раскритиковал глава республики Рамзан Кадыров.
Телеканал RTVI 07:07
10
Общество

В России задумали создать единый центр контроля за водителями

В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru 22:45
2
Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
1,4K
Кино

«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia 14:29
5
Футбол

«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Газета.Ru вчера в 05:57
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
294
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
12K
Шоу-бизнес

Дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему он изолировался с бывшей женой

Поклонники голливудского актера Брюса Уиллиса были немало удивлены, когда узнали, что 65-летний «крепкий орешек» ушел на самоизоляцию со своей бывшей женой Деми Мур и тремя их дочерьми.
Телепрограмма 04:57
Политика

Украинская сторона в ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса республик Донбасса в конституции

«Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в конституции Украины», — сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
Новостной фронт 16:00
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, отреагировала на критику в свой адрес.
Lenta.ru 23:14
4
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное