Энергетика

News.ruNews.ruЦена на нефть Brent выросла до $31

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent выросли более чем на 5%. Их стоимость в 21:28 мск достигла $31,14 на бирже ICE в Лондоне. К 21:35 цена немного снизилась и находилась на отметке в $30,83 за баррель.
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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

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Цена на нефть Brent выросла до $31

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Мировые цены на нефть растут

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Нефть продолжает дорожать на росте оптимистичных настроений

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Цена нефти Brent растет до $31

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Цены на нефть ускорили рост на данных об увеличении китайского импорта

Интерфакс07 мая в 07:12
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В действиях властей Ирана увидели нацизм

Госсекретарь США Майкл Помпео в годовщину выхода страны из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СПВД) сравнил действия иранских властей с нацизмом.
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ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Употребление кофе снижает риск смертности

По данным ToDay News Ufa, авторы исследований утверждают, что употребление кофе заметно уменьшает риск смертности.
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В Москве умерли 58 человек с коронавирусом

За сутки в столице скончались еще 58 пациентов с пневмонией и положительным тестов на коронавирус, сообщает городской департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб.
РБК 17:40
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Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России

Путин поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы, а также с завершением учёбы.
RT на русском 18:43
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В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы

Военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проходит в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
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Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком

Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что полузащитнику Донни ван де Беку будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

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В Киеве задержали парня, который пришёл возложить цветы к Вечному огню

Сегодня с утра никого, кто пришел возложить цветы к Вечному огню, не пропускали, на входе собралась внушительная очередь из желающих.
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Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
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«Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»

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Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.
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Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев

Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
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Еврокомиссия назвала возможную дату открытия границ ЕС

Еврокомиссия озвучила возможный срок открытия границ Европейского союза. Соответствующие рекомендации содержатся в сообщении ведомства.
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