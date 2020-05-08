Энергетика
News.ruЦена на нефть Brent выросла до $31
Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent выросли более чем на 5%. Их стоимость в 21:28 мск достигла $31,14 на бирже ICE в Лондоне. К 21:35 цена немного снизилась и находилась на отметке в $30,83 за баррель.
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Здоровье
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
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Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
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В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
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В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
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В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
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Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывало доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
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РИА Новости 06:11
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги
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Общество
На обвинение в требовании денег за интервью ответил доктор Мясников
Журналистка и блогер Ирина Шихман выступила с обвинениями в адрес врача и телеведущего Александра Мясникова.
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Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Дрезденское «Динамо» ушло на карантин, в команде двое заболевших
Футболисты, тренеры и сотрудники дрезденского "Динамо" ушли на двухнедельный карантин, у двух игроков команды выявлен коронавирус, сообщается на сайте немецкого клуба.
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На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом
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Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе
Два судна с гражданами России на борту подверглись атакам пиратов в Гвинейском заливе, свидетельствуют данные портала Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море.
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В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
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Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины
Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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