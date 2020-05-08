Энергетика

News.ruNews.ruЦена на нефть Brent выросла до $31

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent выросли более чем на 5%. Их стоимость в 21:28 мск достигла $31,14 на бирже ICE в Лондоне. К 21:35 цена немного снизилась и находилась на отметке в $30,83 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Банки.ру03:45

Котировки Brent и WTI растут на фоне постепенного восстановления спроса

Росбалтвчера в 08:10

Цена на нефть Brent выросла до $31

News.ruвчера в 16:40

Цена нефти Brent растет до $31

ТАССвчера в 14:32

Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 15:16

Цены на нефть растут на фоне ослабления ограничений по коронавирусу

Вечерняя Москвавчера в 01:43

Цены на нефть ускорили рост на данных об увеличении китайского импорта

Интерфакс07 мая в 07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:15, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
212
Политика

Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 11:30
30
Армия и оружие

В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin

РИА Новости 06 мая в 21:03
17
Политика

Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории

Мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Великобритании над нацизмом больше нельзя.
Известия 15:26
Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
778
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
926
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
6,2K
Общество

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
34
Игры

Humble Bundle снова раздает игры

Vevby.ru 11:49
Общество

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
36
Общество

Российский миллиардер просит закрыть четыре города

Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
1,6K
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывало доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости 15:17
579
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
377
Общество

Депутатов задержали за нарушение самоизоляции в центре Москвы

Вести.Ru 10:17
1,3K
Общество

Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги

RuNews24.ru вчера в 13:32
383
Общество

На обвинение в требовании денег за интервью ответил доктор Мясников

Журналистка и блогер Ирина Шихман выступила с обвинениями в адрес врача и телеведущего Александра Мясникова.
Цензуры.Нет вчера в 11:00
276
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
204
Футбол

Дрезденское «Динамо» ушло на карантин, в команде двое заболевших

Футболисты, тренеры и сотрудники дрезденского "Динамо" ушли на двухнедельный карантин, у двух игроков команды выявлен коронавирус, сообщается на сайте немецкого клуба.
РИА Новости 15:12
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
470
Здоровье

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
113
Происшествия

19-летний Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице в Башкирии

19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака с опухолью мозга скончался в больнице города Салавата.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 14:22
81
Политика

На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске

Говорит Москва 11:20
1
Политика

На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
1
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что число пациентов с коронавирусом сокращается в течение девяти дней подряд.
Lenta.ru 09:04
271
Общество

Эксперт назвала сферы, в которых вырастет зарплата после пандемии

После окончания пандемии коронавируса заработная плата вырастет у работников в сфере образования, онлайн-развлечений, медицины.
Газета.Ru 07:57
100
Происшествия

Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе

Два судна с гражданами России на борту подверглись атакам пиратов в Гвинейском заливе, свидетельствуют данные портала Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море.
Газета.Ru 16:00
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
756
Общество

В Сеуле закрыли бары и клубы из-за коронавируса

Власти столицы Республики Корея фактически приостановили работу клубов и баров города после недавней вспышки коронавируса в популярном районе Сеула Итэвон.
Коммерсантъ 11:35
Общество

Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
3,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное