Энергетика

News.ruNews.ruЦена на нефть Brent выросла до $31

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent выросли более чем на 5%. Их стоимость в 21:28 мск достигла $31,14 на бирже ICE в Лондоне. К 21:35 цена немного снизилась и находилась на отметке в $30,83 за баррель.
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Цена нефть Brent на бирже ICE выросла на 5,6% — до $31 за баррель

Известиявчера в 14:37

Новости кризиса 9 мая: инфляция в РФ вышла на новый уровень, ТЦ готовятся к краху отрасли

URA.Ru00:12

Цена нефти Brent растет до $31

ТАССвчера в 14:48

Цена на нефть Brent выросла до $31

News.ruвчера в 16:40

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Банки.ру03:45

Нефть продолжает дорожать на росте оптимистичных настроений

ПРАЙМвчера в 13:28

Цена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель

Газета.Ruвчера в 01:34
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Комментарии

Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
57
Общество

Эксперт спрогнозировала рост зарплат медикам и IT-специалистам

Рост может ожидать IT-сферу, поскольку многие компании в условиях пандемии, переведя штат на онлайн режимы, сделают выводы о целесообразности удаленной работы для многих сотрудников.
Российская газета 06:28
24
Общество

ТАСС: в Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
31
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги

RuNews24.ru вчера в 13:32
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Общество

МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве

«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.
RT на русском 06:07
44
Общество

76 случаев коронавируса зафиксировано в Свердловской области

Эксперты лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили коронавирусную инфекцию у жителей 7 территорий Свердловской области, в числе которых Екатеринбург, Арамильский горокруг, Камышлов, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Режевский горокруг.
Kursk.com 07 мая в 04:35
56
Общество

Оценены потери населения России в Великой Отечественной войне

Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 01:56
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Космос

Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере

МИР 24 вчера в 09:04
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
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Происшествия

В Москве молодого человека подозревают в убийстве своей бабушки

Полицейские задержали молодого человека на юго-западе столицы по подозрению в убийстве своей бабушки, с которой находился в одной квартире во время режима самоизоляции.
ТАСС 07:09
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

РБК вчера в 07:23
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM вчера в 17:02
3,1K
Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ вчера в 12:45
1,4K
Политика

Лукашенко поздравил с Днем Победы Путина

REGNUM 04:23
1
Здоровье

Коронавирус не затронул только три района Нижегородской области

Коронавируса не обнаружено только в трех районах Нижегородской области –Варнавинском, Воскресенском и Княгининском.
RuNews24.ru вчера в 09:05
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Спорт

Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии

Cyber.sports.ru 07 мая в 06:50
Политика

В Минске проходит военный парад

Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Авто

Разработан инновационный пластиковый распределительный вал

Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала.
SpeedMe 03:49
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Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет на PS5

Городской портал Новый Нижний 07:00
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Политика

Владимир Путин поздравил россиян с праздником Великой Победы

ТагилСити.ру 04:00
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
1,6K
Общество

Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара

Китай может продать часть американского государственного долга, тем самым обвалив курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса и сокрытии данных о пандемии.
Комсомольская правда вчера в 09:09
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 07 мая в 08:13
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Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Тарантас Ньюс 07 мая в 00:10
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Политика

В Москве прошел воздушный парад Победы

Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
РБК 05:03
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Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
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