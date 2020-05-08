Энергетика
News.ruЦена на нефть Brent выросла до $31
Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent выросли более чем на 5%. Их стоимость в 21:28 мск достигла $31,14 на бирже ICE в Лондоне. К 21:35 цена немного снизилась и находилась на отметке в $30,83 за баррель.
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Комментарии
Общество
В Петербурге прогремел праздничный салют в честь Дня Победы
Петербургский дневник 15:35
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Общество
3 миллиона анкет подали на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
В пресс-службе проекта уточнили, что больше всего заявок прислали через соцсети, а еще 580 000 анкет граждане подали непосредственно на сайте «Бессмертного полка».
Волга-Медиа 12:55
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома в Instagram о победе США и Великобритании над нацизмом.
Lenta.ru 16:19
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 06 мая в 11:42
Авто
Рассекречены четыре эксклюзивных гиперкара Bugatti Divo
Компания Bugatti показала четыре уникальных гиперкара Divo, каждый из которых подвергся доработке в соответствии с пожеланиями потенциальных заказчиков.
Car.ru 07 мая в 14:06
Политика
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проходит в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:26
Происшествия
В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание.
Коммерсантъ 14:09
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
Здоровье
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru 16:47
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт 13:25
Здоровье
Минздрав рассказал о последствиях нарушения масочного режима
«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии»,— заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
Коммерсантъ 16:21
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
Политика
ОНФ осудил Facebook за блокировку постов с изображением Знамени Победы
В Общероссийском народном фронте подвергли критике блокировку в Facebook фотографий с изображением Знамени Победы.
ФАН 17:27
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Кино
Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.
Piter.tv вчера в 05:41
Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за коронавируса
Власти столицы Республики Корея фактически приостановили работу клубов и баров города после недавней вспышки коронавируса в популярном районе Сеула Итэвон.
Коммерсантъ 11:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
Политика
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
РИА Новости 16:49
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:33
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
Общество
Минобороны опубликовало архивные фото полководцев Победы
Минобороны России опубликовало фотографии из личных архивов советских полководцев, сделанные весной 1945 года.
RT на русском 17:33
Армия и оружие
ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе
Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru вчера в 12:33