Энергетика

News.ruNews.ruЦена на нефть Brent выросла до $31

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent выросли более чем на 5%. Их стоимость в 21:28 мск достигла $31,14 на бирже ICE в Лондоне. К 21:35 цена немного снизилась и находилась на отметке в $30,83 за баррель.
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Новости кризиса 9 мая: россияне лишатся дешевых авиабилетов, пенсии сократятся из-за отсутствия работы

URA.Ru11:00

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Банки.ру03:45

Цена на нефть Brent выросла до $31

News.ruвчера в 16:40

Цена нефти Brent растет до $31

ТАССвчера в 14:32

Котировки Brent и WTI растут на фоне постепенного восстановления спроса

Росбалтвчера в 08:10

Цены на нефть растут на фоне ослабления ограничений по коронавирусу

Вечерняя Москвавчера в 01:43

Цены на нефть ускорили рост на данных об увеличении китайского импорта

Интерфакс07 мая в 07:12
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Комментарии

Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

РИА Новости 05:07
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Общество

В Петербурге прогремел праздничный салют в честь Дня Победы

Петербургский дневник 15:35
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Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
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Общество

3 миллиона анкет подали на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

В пресс-службе проекта уточнили, что больше всего заявок прислали через соцсети, а еще 580 000 анкет граждане подали непосредственно на сайте «Бессмертного полка».
Волга-Медиа 12:55
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Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома в Instagram о победе США и Великобритании над нацизмом.
Lenta.ru 16:19
73
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2,1K
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 06 мая в 11:42
2,7K
Авто

Рассекречены четыре эксклюзивных гиперкара Bugatti Divo

Компания Bugatti показала четыре уникальных гиперкара Divo, каждый из которых подвергся доработке в соответствии с пожеланиями потенциальных заказчиков.
Car.ru 07 мая в 14:06
Политика

В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы

Военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проходит в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:26
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Происшествия

В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание.
Коммерсантъ 14:09
1K
Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
1,5K
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
168
Здоровье

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
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Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах

Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru 16:47
382
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт 13:25
Здоровье

Минздрав рассказал о последствиях нарушения масочного режима

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии»,— заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
Коммерсантъ 16:21
177
Общество

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
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Политика

ОНФ осудил Facebook за блокировку постов с изображением Знамени Победы

В Общероссийском народном фронте подвергли критике блокировку в Facebook фотографий с изображением Знамени Победы.
ФАН 17:27
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
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Кино

Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.
Piter.tv вчера в 05:41
Общество

В Сеуле закрыли бары и клубы из-за коронавируса

Власти столицы Республики Корея фактически приостановили работу клубов и баров города после недавней вспышки коронавируса в популярном районе Сеула Итэвон.
Коммерсантъ 11:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
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Политика

ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
РИА Новости 16:49
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Армия и оружие

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:33
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
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Общество

Минобороны опубликовало архивные фото полководцев Победы

Минобороны России опубликовало фотографии из личных архивов советских полководцев, сделанные весной 1945 года.
RT на русском 17:33
Армия и оружие

ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru вчера в 12:33
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