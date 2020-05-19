Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЦена на нефть Brent выросла до $35,07

Цена на нефть WTI с поставкой в июне выросла на электронных торгах до $32,55 за баррель – на 2,29%. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,39 – до $31,82 за баррель. Более активные июльские фьючерсы WTI подорожали 19 мая на $0,31 – до $31,96 за баррель.
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Цена WTI до конца года будет $30-50, добыча в США восстановится - экс-чиновник

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