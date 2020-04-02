Энергетика

ВедомостиВедомостиНефть марки Brent подорожала более чем на 10%

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов. Нефть WTI с поставками в мае торговалась по $22,31, подорожав на 8,96%.
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Нефть Brent временно дорожала более чем на 30%

Rambler News Service12:07

Новости кризиса 2 апреля: цена на нефть поднялась до 30 долларов за баррель, а рубль укрепился

URA.Ru11:15

Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

Взгляд.ру03:06

Brent подорожала более чем на 46%

ТАСС10:44

Цена на нефть марки Brent выросла до $27 за баррель

Телеканал 360°04:55

Цена на нефть подскочила на 46%

Комсомольская правда11:06

Нефть этим утром значительно выросла в цене

Эхо Москвы03:03
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Комментарии

Авто

Новый Land Rover Defender вышел на испытания в России

Тарантас Ньюс 11:09
Общество

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:26
Политика

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ 12:48
Общество

Власти Кубани могут продлить режим карантина

Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина, который действует в регионе с вечера 31 марта, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
Деловая газета. Юг 15:34
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Здоровье

Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо

Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
РИА Новости 08:55
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной ошибке в словах Трампа

«Затрудняюсь ответить», — заявил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле высказывание Трампа преднамеренным.
РБК 12:30
Общество

Собянин решил пока не вводить пропускную систему в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что вводить пропускной режим в Москве пока нет необходимости.
Газета.Ru 13:58
Общество

У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02:23
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны 09:16
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Политика

Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью

2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
РБК 15:33
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.
РИА Новости 10:59
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на машины Lada в апреле

«АвтоВАЗ» рассказал о скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в апреле на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 02:19
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Общество

Названы регионы РФ, в которых выявили новых зараженных коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в 29 регионах РФ за минувшие сутки.
ФАН 05:10
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
РБК 12:55
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Политика

«Коммерсантъ»: следующую неделю объявят нерабочей в России

Как сообщил корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, в России следующую неделю власти могут объявить нерабочей.
Моя Москва.онлайн 01:06
Политика

Путин продлил выходные до конца апреля

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 марта президент России Владимир Путин отменил рабочую неделю, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля включительно.
Байкал-Daily 10:11
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
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