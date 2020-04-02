Цена за баррель составила 27,24$. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.

Цена на нефть Brent выросла на 10%

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