Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Армия и оружие
Зенитные системы С-300 заступили на боевое дежурство в Якутии
Зона контролируемого средствами ПВО воздушного пространства в российской Арктике существенно увеличилась за счет постановки на боевое дежурство на севере Якутии зенитных ракетных систем С-300.
Баскетбол
Руководство НБА намерено досрочно завершить сезон
Сезон НБА может быть завершен досрочно.
Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Здоровье
Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить
"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвержден у 26 человек
Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире в Instagram, коронавирус лаборатория «Вектор» подтвердила у 26 южноуральцев.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Политика
Трамп уволит запустившего импичмент генинспектора разведки
Президент США Дональд Трамп объявил Конгрессу США о намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который запустил импичмент главы Белого дома.
Общество
За сутки в России выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявлены 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 4731.
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля
Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Игры
В GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете
В сервисе цифровой дистрибуции GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете — Symmetry.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Политика
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Политика
Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой
Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
Общество
Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
Экономика
Свыше десятка донских предприятий попали в перечень системообразующих
Свыше десятка предприятий, «прописанных» или физически находящихся в Ростовской области, попали в обновленный список системообразующих и имеющих право на господдержку в условиях пандемии коронавируса.