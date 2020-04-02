Энергетика

ВедомостиВедомостиНефть марки Brent подорожала более чем на 10%

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов. Нефть WTI с поставками в мае торговалась по $22,31, подорожав на 8,96%.
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Новости кризиса 2 апреля: цена на нефть поднялась до 30 долларов за баррель, а рубль укрепился

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Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

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Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
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