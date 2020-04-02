Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНефть Brent подорожала более чем на 12%

Рост цен на нефть марки Brent утром 2 апреля резко ускорился. Этот сорт дорожает уже более чем на 12 процентов.
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ИА Красная Веснавчера в 14:18

Цена на нефть марки Brent выросла до 23,04 долларов

Комсомольская правда31 марта в 02:39
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66-летний чемпион СССР хочет возобновить карьеру в чемпионате Белоруссии

Сегодня чемпиону СССР-1982 исполнилось 66 лет.
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Путин предупредил о риске дефицита нефти

Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.
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У умершей в Перми журналистки был коронавирус

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Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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