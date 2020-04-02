Энергетика
Московский КомсомолецНефть Brent подорожала более чем на 12%
Рост цен на нефть марки Brent утром 2 апреля резко ускорился. Этот сорт дорожает уже более чем на 12 процентов.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Комментарии
Футбол
Роналду станет первым футболистом-миллиардером
Пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет по итогам сезона-2019/20 первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Энергетика
США задумались о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе
Администрации США предложили остановить добычу нефти на платформах в Мексиканском заливе из-за коронавируса, сообщают СМИ.
Здоровье
Зараженный главврач Коммунарки рассказал об осложнениях коронавируса
Зараженный коронавирусом главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко подробно проинформировал о выявленных осложнениях опасной инфекции COVID-19, приводящих к летальным исходам, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
Общество
Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля
Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество внутренних авиарейсов
Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о сокращении количества внутренних рейсов. Известно, что мера вступит в силу с 4 апреля.
Политика
В России третий губернатор за день ушел в отставку
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, он стал врио губернатора Архангельской области.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Спорт
Два сотрудника базы в Новогорске заразились коронавирусом
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила о том, что тесты двух сотрудников учебно-тренировочного центра «Новогорск», где тренируются спортсмены национальной команды, дали положительный результат на COVID-19.
Шоу-бизнес
Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Общество
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Футбол
66-летний чемпион СССР хочет возобновить карьеру в чемпионате Белоруссии
Сегодня чемпиону СССР-1982 исполнилось 66 лет.
Энергетика
Путин предупредил о риске дефицита нефти
Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
Авто
Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan
Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Общество
ЦБ разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт
ЦБ РФ временно разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
Политика
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден
Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Общество
Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»
В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Общество
В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель
Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные вашей организацией сроки, нарушением не станет.
Армия и оружие
«Нептун» в Чёрном море. Украина заявила об успешных испытаниях крылатых ракет
В акватории Черного моря состоялись успешные испытания крылатых ракет «Нептун» украинского производства.
Общество
«Будто стекло в легких»: что приходится переживать людям с COVID-19
По всему миру люди, зараженные коронавирусом, делятся откровенными рассказами о своем самочувствии из больниц, где проходят лечение.
Политика
Посольство РФ призвало Би-би-си не искать скрытый смысл в гумпомощи
Российское посольство в Великобритании призвало телеканал Би-би-си не искать скрытый смысл в том, что Россия оказывает гуманитарную помощь США и Италии в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.