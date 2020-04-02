Энергетика
Моя Москва.онлайнЦена на нефть Brent выросла на 10%
Цена за баррель составила 27,24$. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.Коммерсантъ02:38
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