Энергетика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦена на нефть Brent выросла на 10%

Цена за баррель составила 27,24$. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent
 с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.
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