Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦена на нефть Brent выросла на 6%

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Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:16, Ашберн
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