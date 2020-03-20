Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
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Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новостивчера в 01:55

Цена нефти Brent выросла на 3%

Известиявчера в 01:21

Цена нефти Brent выросла более чем на 15%

ТАСС19 марта в 13:45

Нефть Brent после падения выросла более чем на 17%

АБН19 марта в 17:25

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

РБК19 марта в 15:54

Цена на нефть частично отыграла падение

Эхо Москвы19 марта в 17:04

Цена нефти Brent растёт более чем на 3%

RT на русскомвчера в 01:04
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Футбол

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
Политика

Сергей Лавров празднует 70-й день рождения

Известия вчера в 18:54
Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
Футбол

Немецкий вирусолог исключил возобновление футбола в 2020 году

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит высказался о текущем положении футбола из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 08:19
Космос

Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша

На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
РЕН ТВ 19 марта в 07:19
Наука

В России начали тестировать вакцины от коронавируса

Лекарство разработали в Новосибирском вирусологическом центре «Вектор». Планируется внедрить вакцину в конце текущего года.
Business FM Уфа вчера в 06:45
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru 19 марта в 06:32
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19

Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:46
Здоровье

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем после его обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:40
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Энергетика

Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40 за баррель

Стоимость нефти установится в диапазоне $35-40 за баррель.
РБК 05:21
Общество

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 23:15
Общество

Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Коммерсантъ вчера в 12:01
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
РБК 04:52
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело вчера в 02:46
Экономика

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:21
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Финансы

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
Деловое.ТВ 19 марта в 04:40
Наука

Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили

Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
МедиаПоток вчера в 06:59
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Армия и оружие

В Ульяновске первый Ил-76МД-90А покорил небо

На испытательном аэродроме в Ульяновске в первый полет отправился Ил-76МД-90А.
Политическая Экспертиза 19 марта в 13:27
Общество

В Финляндии могут ограничить передвижение внутри страны

Власти Финляндии могут ввести ограничения на передвижение внутри страны - между столичным регионом и остальными частями республики - если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
ТАСС 05:10
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