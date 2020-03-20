Коронавирус
КоммерсантъЦена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
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Футбол
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»
Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Политика
Сергей Лавров празднует 70-й день рождения
Общество
Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Немецкий вирусолог исключил возобновление футбола в 2020 году
Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит высказался о текущем положении футбола из-за пандемии коронавируса.
Космос
Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша
На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
Наука
В России начали тестировать вакцины от коронавируса
Лекарство разработали в Новосибирском вирусологическом центре «Вектор». Планируется внедрить вакцину в конце текущего года.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Происшествия
В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19
Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
Здоровье
Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад
Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
Общество
Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума
Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем после его обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Энергетика
Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40 за баррель
Стоимость нефти установится в диапазоне $35-40 за баррель.
Общество
Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии
Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
Общество
Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе
По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Экономика
ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Финансы
Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке
Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
Наука
Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили
Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Армия и оружие
В Ульяновске первый Ил-76МД-90А покорил небо
На испытательном аэродроме в Ульяновске в первый полет отправился Ил-76МД-90А.
Общество
В Финляндии могут ограничить передвижение внутри страны
Власти Финляндии могут ввести ограничения на передвижение внутри страны - между столичным регионом и остальными частями республики - если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.