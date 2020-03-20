Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).

Цена на нефть Brent выросла на 6%

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